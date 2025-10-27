"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ അന്തർവാഹിനി അവരുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്"; റഷ്യ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ട്രംപ്
മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുടിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ട്രംപ്.
Published : October 27, 2025 at 3:29 PM IST
ക്വാലലംപൂര്: റഷ്യ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയ്ക്ക് സമീപം യുഎസിന് ആണവ അന്തർവാഹിനികളുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം.
"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആണവ അന്തർവാഹിനി അവരുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതിനാല് തന്നെ അത് 8,000 മൈൽ പോകില്ല. അവര് ഞങ്ങളുമായി മത്സരത്തിനില്ല. ഞങ്ങള് അവരുമായും മത്സരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു. പുടിൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉചിതമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല" - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
റഷ്യൻ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കണം, ഒരു ആഴ്ചകൊണ്ട് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന യുദ്ധം ഇപ്പോൾ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്" -ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇന്നലെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലിയെ (റഷ്യയുടെ ദ്വിസഭ പാർലമെൻ്റ്) അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ക്രൂയിസ് മിസൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ആണവോർജ യൂണിറ്റ് മോസ്കോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പുടിന് പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഈ ആയുധം ഏത് പ്രതിരോധ കവചത്തെയും ഭേദിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്ന് പുടിന് പറഞ്ഞതായി റഷ്യന് വാര്ത്ത ഏജന്സിസായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 1972 ലെ ആൻ്റി-ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (എബിഎം) ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് 2001 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്ക പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് റഷ്യ ഈ മിസൈലിൻ്റെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്നിക് ആണവോർജ ക്രൂയിസ് മിസൈലിന് ലോകത്ത് സമാനതകളൊന്നുമില്ലെന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മോസ്കോ ഈ ആയുധം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചുവെന്നും അത് വിന്യസിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്നിക് ആണവോർജ ക്രൂയിസ് മിസൈല് ഏകദേശം 15 മണിക്കൂർ വായുവിൽ പറന്നതായും ഏകദേശം 14,000 കിലോമീറ്റർ (8,700 മൈൽ) സഞ്ചരിച്ചതായും റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദ്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് എണ്ണക്കമ്പനികളായ റോസ്നെഫ്റ്റിനും ലുക്കോയിലിനും ഡസൻ കണക്കിന് അനുബന്ധ കമ്പനികൾക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളുടെ 19-ാമത് പാക്കേജ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബുധനാഴ്ച ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.
അതേസമയം, മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ചക്രവർത്തിയും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സനേ തകായിച്ചിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കായി ടോക്കിയോയിൽ എത്തി.