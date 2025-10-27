ETV Bharat / international

"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ അന്തർവാഹിനി അവരുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്"; റഷ്യ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ട്രംപ്

മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുടിന്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ട്രംപ്.

BUREVESTNIK NUCLEAR CRUISE MISSILE RUSSIA UKRAINE WAR LATEST NEWS IN MALAYALAM ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ക്വാലലംപൂര്‍: റഷ്യ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയ്ക്ക് സമീപം യുഎസിന് ആണവ അന്തർവാഹിനികളുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എയർഫോഴ്‌സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം.

"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആണവ അന്തർവാഹിനി അവരുടെ തീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതിനാല്‍ തന്നെ അത് 8,000 മൈൽ പോകില്ല. അവര്‍ ഞങ്ങളുമായി മത്സരത്തിനില്ല. ഞങ്ങള്‍ അവരുമായും മത്സരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു. പുടിൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉചിതമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല" - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യൻ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കണം, ഒരു ആഴ്‌ചകൊണ്ട് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന യുദ്ധം ഇപ്പോൾ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്" -ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

BUREVESTNIK NUCLEAR CRUISE MISSILE RUSSIA UKRAINE WAR LATEST NEWS IN MALAYALAM ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനൊപ്പം ട്രംപ് (ANI)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഇന്നലെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലിയെ (റഷ്യയുടെ ദ്വിസഭ പാർലമെൻ്റ്) അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ക്രൂയിസ് മിസൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ആണവോർജ യൂണിറ്റ് മോസ്കോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പുടിന്‍ പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

ഈ ആയുധം ഏത് പ്രതിരോധ കവചത്തെയും ഭേദിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്ന് പുടിന്‍ പറഞ്ഞതായി റഷ്യന്‍ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിസായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. 1972 ലെ ആൻ്റി-ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (എബിഎം) ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് 2001 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്ക പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് റഷ്യ ഈ മിസൈലിൻ്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്‌നിക് ആണവോർജ ക്രൂയിസ് മിസൈലിന് ലോകത്ത് സമാനതകളൊന്നുമില്ലെന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. മോസ്കോ ഈ ആയുധം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചുവെന്നും അത് വിന്യസിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്‌നിക് ആണവോർജ ക്രൂയിസ് മിസൈല്‍ ഏകദേശം 15 മണിക്കൂർ വായുവിൽ പറന്നതായും ഏകദേശം 14,000 കിലോമീറ്റർ (8,700 മൈൽ) സഞ്ചരിച്ചതായും റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ആദ്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് എണ്ണക്കമ്പനികളായ റോസ്നെഫ്റ്റിനും ലുക്കോയിലിനും ഡസൻ കണക്കിന് അനുബന്ധ കമ്പനികൾക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളുടെ 19-ാമത് പാക്കേജ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബുധനാഴ്‌ച ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.

ALSO READ: ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ തകര്‍ന്ന് വീണ് യുഎസ് നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റും; അന്വേഷണം

അതേസമയം, മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ചക്രവർത്തിയും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സനേ തകായിച്ചിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കായി ടോക്കിയോയിൽ എത്തി.

TAGGED:

BUREVESTNIK NUCLEAR CRUISE MISSILE
RUSSIA UKRAINE WAR
LATEST NEWS IN MALAYALAM
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
TRUMP ON RUSSIA NUKE MISSILE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.