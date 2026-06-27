പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് യുഎസ്, ഇസ്രയേല് ലെബനന് സമാധാനകരാര് പ്രഖ്യാപിച്ചു
യുഎസ് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചു, ഇടക്കാല ധാരണയിലെത്തിയിട്ടും ആക്രമണം തുടര്ന്ന് രാജ്യങ്ങള്, ഇസ്രയേല് ലെബനന് സമാധാനകരാര് അംബാസഡർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : June 27, 2026 at 4:14 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്ക് കപ്പലിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് ഇറാനെ തിരിച്ചടിച്ച് യുഎസ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ധാരണയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇറാനിലെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സ്ഥലങ്ങളും തീരദേശ റഡാർ സൈറ്റുകളും സൈന്യം ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്ക് കപ്പലിൽ ഇറാന് ഡ്രോണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ ഇറാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ മണ്ടത്തരമായ ലംഘനം എന്നാണ് ട്രംപ് ആക്രമണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വെടിയുതിര്ത്ത നാല് ഡ്രോണുകളില് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ വാദം. "അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. അവയിലൊന്ന്, ഞാൻ കരുതുന്നു - ഞങ്ങൾ അത് കാണാതെ പോയി. ആരും അത് വരുന്നത് കണ്ടില്ല” ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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ഇന്നലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് പ്രതികരിക്കുമോ എന്ന് ലോകം ഉറ്റ് നോക്കിയിരിക്കവെയാണ് അമേരിക്ക തിരിച്ചടിച്ചത്. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇറാനെതിരായ യുഎസ് ആക്രമണം അവസാനിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒമാൻ തീരത്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഇടിച്ചതായി വ്യാഴാഴ്ച ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പറഞ്ഞു. കപ്പലുകൾ ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമുദ്ര ഏജൻസി കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ബദൽ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ഒമാൻ തീരത്തൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സംഘടന ഒഴിപ്പിക്കൽ നിർത്തിവച്ചു. മറ്റ് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 115 കപ്പലുകൾക്ക് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 500 കപ്പലുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ അവശേഷിച്ചുവെന്ന് ഏജൻസിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആർസെനിയോ ഡൊമിംഗ്വസ് പറഞ്ഞു. കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ബദൽ പാത തുറക്കുന്നത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുമെന്നും, ഇറാൻ്റെ പ്രധാന സ്വാധീന സ്രോതസ് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ച, 78 കപ്പലുകൾ കടലിടുക്ക് കടന്നുപോയി, യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. എന്നിരുന്നാലും യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള ശരാശരി പ്രതിദിനം 130 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. യുഎൻ പിന്തുണയുള്ള റൂട്ടിലൂടെ കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് ടാങ്കറുകളെങ്കിലും ഗതി തിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന് മറൈൻ ഡാറ്റയും വിശകലന സ്ഥാപനവുമായ ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും രണ്ട് ഡസനിലധികം കപ്പലുകൾ കടലിടുക്കിൻ്റെ തെക്കൻ റൂട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ലോയ്ഡ്സ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ സമാധാന കരാർ
ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ സമാധാന കരാർ വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ലെബനനിൽ നിന്നുമുള്ള അംബാസഡർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. "നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ലെബനൻ ജനതയെയും സമാധാനത്തിലും സുരക്ഷയിലും സമൃദ്ധിയിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള" ഒരു നീക്കമാണ് ഈ ചട്ടക്കൂടിനെ യുഎസിലെ ലെബനൻ അംബാസഡർ നദാ ഹമാദെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കരാർ ഇസ്രയേലിന് ഒരു വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ തെക്കൻ ലെബനനിലെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ തുടരും എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹിസ്ബുള്ള നിരായുധീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്രായേലിന് ഇനി ഭീഷണിയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവർ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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