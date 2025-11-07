ഗാസയിലെ യുദ്ധാനന്തര വീണ്ടെടുക്കൽ: ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഉടൻ നിയമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. യുദ്ധാനന്തര ഭരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നടപടിയെന്ന് അമേരിക്ക.
November 7, 2025
വാഷിങ്ടൺ: ഗാസയിൽ എത്രയും വേഗം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സിനെ (ബഹുരാഷ്ട്ര സേന) വിന്യസിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. യുദ്ധാനന്തര ഭരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നടപടിയെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 10ന് വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്. ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇതുവരെയും പരിഹാരമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര സേനയെ ഉടൻ തന്നെ വിന്യസിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. മധ്യ ഏഷ്യൻ നേതാക്കളുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.
കൂടാതെ ഈജിപ്തിൻ്റെയും ജോർദാനിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെ ഗാസ മുനമ്പിൽ പലസ്തീൻ പൊലീസിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കും. ഹമാസിലേക്കുള്ള ആയുധക്കടത്ത് തടയുക എന്നതാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
''ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രമേയത്തിൻ്റെ കരട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതു. വാഷിങ്ടണിൻ്റെ യുഎൻ പ്രതിനിധി മൈക്ക് വാൾട്ട്സ്, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുമായും ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നീ നിരവധി പ്രാദേശിക പങ്കാളികളുമായും കരട് പങ്കിട്ടു'' - യുഎസ് മിഷൻ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
നയതന്ത്ര സ്രോതസുകൾ പ്രകാരം, നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സേനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ് വേണമെന്നാണ് കരാർ. അതേസമയം ഒരു യുഎസ് സൈനികരെയും ഗാസയിൽ വിന്യസിക്കില്ലെന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഹെഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരാകും അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.
നിലവിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി പതിനായിരത്തോളം മൃതദേഹങ്ങളാണ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റുമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്തത് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുഴിമാടം' ആണ് ഗാസയിലേതെന്നാണ് കാണാതായവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രണ്ട് വർഷത്തോളമായി തുടർന്ന വംശഹത്വയിൽ 68,872 പേർ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1,70,677 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒക്ടോബർ 11ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടും 240 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 607 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
