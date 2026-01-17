'പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തോട് ബഹുമാനം', ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദിയറിയിച്ച് ട്രംപ്
ഭരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടവിലാക്കി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തിനാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രശംസ.
Published : January 17, 2026 at 12:23 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിൽ ഭരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് തടവിലാക്കപ്പെട്ട പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയിൽ നന്ദിയറിയിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമേൽ അമേരിക്ക ആക്രമണ ഭീഷണി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രശംസ. ദി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലാണ് ട്രംപ് പ്രശംസയുമായി എത്തിയത്.
"ഇന്നലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 800ലധികം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയ ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു. രാജ്യ നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി!" ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ആസൂത്രിത സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പിന്മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഇറാനെതിരെ തക്കതായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ട്രംപ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു.
I greatly respect the fact that all scheduled hangings, which were to take place yesterday (Over 800 of them), have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you! DONALD J. TRUMP PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 16, 2026
കപട വിശ്വാസികളെ വധിക്കണമെന്ന് ആയത്തുള്ള അഹമ്മദ് ഖതാമി
സായുധരായ കപടവിശ്വാസികളെ വധിക്കണമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ഇറാൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത്തുള്ള അഹമ്മദ് ഖതാമി. ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലാണ് വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന. ഇറാനിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ട്രംപിൻ്റെയും നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും പട്ടാളമാണെന്നായിരുന്നുവെന്നും ഖതാമി പരാമർശിച്ചു.
നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ട് ഇറാൻ
പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ വിവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇറാൻ. 350 പള്ളികൾക്കും 126 പ്രാർഥനാ ഹാളുകൾക്കും മറ്റ് 20 പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി ആയത്തുള്ള അഹമ്മദ് ഖതാമി അവകാശപ്പെട്ടു. 400 ആശുപത്രികൾ, 106 ആംബുലൻസുകൾ, 71 അഗ്നിശമന സേനാ വാഹനങ്ങൾ, 50 എമര്ജസി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി അഹമ്മദ് ഖതാമി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇറാനിൽ നിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ട കിരീടാവകാശി റെസ പഹ്ലവിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദങ്ങൾക്ക് ചുവടുപിടിച്ചത്. ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണകൂടം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നും അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിലംപൊത്തുമെന്നുമായിരുന്നു റെസ പഹ്ലവിയുടെ പരാമർശം. താൻ ഇറാനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും റെസ പഹ്ലവി പറഞ്ഞിരുന്നു.
“അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. രാജ്യ നേതൃത്വം നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇറാനിയൻ പൗരർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പോരാട്ടം തുടരാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ല”, റെസ പഹ്ലവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025 ഡിസംബറിലാണ് ഇറാന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങള് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും എതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. വിവിധയിടങ്ങളില് പ്രതിഷേധത്തില് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുകയാണെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. എന്നാല് യഥാര്ഥ കണക്കുകള് ഇറാന് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. 2025 ജൂണില് ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
