ഇറാനെതിരെ സാമ്പത്തിക യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവുമായി അമേരിക്ക; ട്രംപിന് മുന്നിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി ചൈനീസ് മതിൽ!
വ്യാപാര ഉടമ്പടി നിലനിർത്തുന്നതിനായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങുമായുള്ള ഉച്ചകോടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കിടെയാണ് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
Published : August 26, 2026 at 11:13 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ആക്രമണത്തിന് യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ചൈന നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്' എന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഇറാൻ്റെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കാനും പ്രധാനമായും ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ, സ്വർണം, വ്യോമയാനം, ഷിപ്പിങ്, ഡിജിറ്റൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കടുത്ത ഉപരോധമാണിത്.
ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയും പ്രധാന എണ്ണ ഉപഭോക്താവുമാണ് ചൈന. ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി പാപ്പരാക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുമ്പോഴും, ചൈന ഇറാനിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുകയാണ്. ചൈനക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഇറാന് മേൽ പൂർണ്ണമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക അമേരിക്കയ്ക്ക് അസാധ്യമാണ്.
ട്രംപിൻ്റെ നയതന്ത്ര പരീക്ഷണം
ഇറാനെതിരെ പരമാവധി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോഴും ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വഷളാകാതിരിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലെ താൽക്കാലിക വ്യാപാര ഉടമ്പടി നിലനിർത്തുന്നതിനായി യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടുത്ത മാസം ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചൈനയുമായി ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ അത് അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ കനത്ത തിരിച്ചടിയായേക്കാം.
'ഉച്ചകോടിയിൽ തടസമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായേക്കാവുന്നവ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു' എന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ സീനിയർ ഉപദേഷ്ടാവും ചൈന പഠനങ്ങളിലെ ഫ്രീമാൻ ചെയറുമായ എഡ്ഗാർഡ് കഗൻ പറഞ്ഞു. ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനവും ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൈന-ഇറാൻ സഹകരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലിൻ ജിയാൻ പറഞ്ഞു. 'സംഭവവികാസങ്ങൾ ചൈന സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും" ലിൻ ജിയാൻ പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഏകപക്ഷീയ ഉപരോധങ്ങളോടുള്ള ചൈനയുടെ എതിർപ്പും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
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ഇറാനിയൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ചൈന തിരിച്ചടി നല്കുമെന്ന് സ്റ്റിംസൺ സെൻ്ററിലെ ചൈന പ്രോഗ്രാമിങ് ഡയറക്ടർ സൺ യുൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇറാനുമായുള്ള സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ചൈനയ്ക്ക് അമേരിക്കയുമായി സഹകരിക്കാനാകും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെക്കൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഉച്ചകോടി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാനിരിക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇരുപക്ഷവും ഒരു വലിയ ഉഭയകക്ഷി സംഘർഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈനയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് കർശനമായി പെരുമാറാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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