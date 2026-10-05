ഭൂപടവും മാറി, തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാറി! ബ്രസീലിനെ ഇന്ത്യയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ട്രംപിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്
യുഎസിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് തെറ്റായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 4:37 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബ്രസീലിനെ ഇന്ത്യയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് ട്രംപിന് ഈ ഗുരുതരമായ പിഴവ് സംഭവിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 12.5 കോടി ജനങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും, വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ ഫലം പുറത്തുവന്നുവെന്നും ട്രംപ് തന്റെ കുറിപ്പിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് രീതി പൂർണ്ണമായും അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെട്രോയിറ്റ്, ഫിലാഡൽഫിയ, കാലിഫോർണിയ തുടങ്ങി അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തുച്ഛമായ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ ആഴ്ചകളെടുക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് ഫലം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.
എന്നാൽ ട്രംപ് പരാമർശിച്ച കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും ഇന്ത്യയുടേതല്ല, മറിച്ച് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റേതാണെന്നതാണ് വസ്തുത. ഭൂപടത്തിൽ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ട്രംപ് മാറിപ്പറഞ്ഞത്. ബ്രസീലിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12.52 കോടിയോളം ജനങ്ങളാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അവിടെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുകയും ഫല സൂചനകൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ട്രംപിന് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു 2022-ലാണ് അധികാരമേറ്റത്. അതേസമയം, 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ 98 കോടിയോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു.
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ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബ്രസീൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലൂല ഡ സിൽവയും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസൊനാരോയുടെ മകൻ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസൊനാരോയുമാണ് പ്രധാനമായും മത്സരിച്ചത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 25-ന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ ട്രംപ് മുൻപും ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർ ഐഡി സംവിധാനത്തെയും നേരിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് രീതിയെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് 'സേവ് അമേരിക്ക ആക്ട്' പാസാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓഗസ്റ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിപരമായും വൻ അബദ്ധമാണ് ട്രംപിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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