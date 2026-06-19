ആകാശത്തിലെ 'വൈറ്റ് ഹൗസിന്' വിട; എയർഫോഴ്സ് വൺ അവസാന യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി, ഇനി ബോയിങ് 747
കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരെ സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന വിമാനമാണിത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമുള്ള മടക്കയാത്രയോടെയായിരുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ അവസാന യാത്ര.
By PTI
Published : June 19, 2026 at 2:20 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക യാത്രാവിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വൺ ശ്രേണിയിലെ ബോയിങ് 747-200 ബി വിമാനത്തിൻ്റെ അവസാന യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരെ സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ അവസാന യാത്ര യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമുള്ള മടക്കയാത്രയോടെയായിരുന്നു.
ജോർജ്ജ് എച്ച്.ഡബ്ല്യു ബുഷ് മുതൽ ആറ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരെ വഹിച്ച ഈ വിമാനത്തിന്റെ 'അവസാന യാത്ര' വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജോയിൻ്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിന്റെ റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവച്ചു.
സാങ്കിതിക വിദ്യകളാൽ സമ്പന്നമല്ലെങ്കിലും സുഖകരമായ യാത്രാനുഭവമായിരുന്നു സാം 2900 എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിമാനം നൽകിയിരുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനൊപ്പമുള്ള ഓരോ യാത്രയും ഏറെ സവിശേഷമായിരുന്നുവെന്നും യുഎസ് ചീഫ് ഓഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ മോണിക്ക ക്രോളി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
بعد أكثر من ثلاثة عقود من نقل رؤساء الولايات المتحدة حول العالم.— واشنطـن بالعربية (@info__usa) June 18, 2026
وفي رحلتها الأخيرة إلى مطار أورلي في فرنسا تنتهي حقبة طائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One من طراز VC-25A. pic.twitter.com/d3Q12craNo
747-200 ബി വിമാനത്തിന് പകരമായി ഖത്തർ ഭരണക്കൂടം പ്രിസഡൻ്റ് ട്രംപിന് നൽകിയ അത്യാധുനിക ബോയിങ് 747 വിമാനം യു.എസ് വ്യോമസേനയുടെ പക്കൽ ഉടൻ എത്തും. ഈ വിമാനത്തിന്റെ അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ മാറ്റങ്ങളും പരീക്ഷണ പറക്കലുകളും കഴിഞ്ഞ മാസം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതായി യുഎസ് വ്യോമസേന അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത മാസം സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിലെ മൗണ്ട് റഷ്മോറിലേക്ക് ട്രംപ് നടത്തുന്ന യാത്രയിലായിരിക്കും പുതിയ ഖത്തർ വിമാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യാത്രയെനാനണ് പുറത്ത് വരുന്ന സൂചന.
ഔദ്യോഗിക പറക്കലെന്നാണ് സൂചന. മുൻപ് ജാക്കി കെന്നഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെള്ളയും റോബിൻ എഗ്ഗ് ബ്ലൂവും കലർന്ന നിറത്തിന് പകരം ചുവപ്പ്, വെള്ള, നീല നിറങ്ങൾ ചേർന്ന പുതിയ പെയിന്റിങ് ശൈലിയാണ് ഈ വിമാനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായി 400 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വിമാനം ചിലവായതെന്ന് പെൻ്റഗൺ അധികൃതർ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യോമസേന ഇതിനകം 5.6 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ചിലവിൽ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് പുതിയ 747 വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഔദ്യോഗിക സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെയുള്ള ഒരു താത്കാലിക സംവിധാനമായിട്ടായിരിക്കും ഖത്തർ വിമാനം പ്രവർത്തിക്കുക.
വിമാനത്തെ യുഎസ് വ്യോമസേന 'വിസി-25ബി' എന്ന കോഡിലായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായി വിളിക്കുക. നിലവിൽ യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏത് വിമാനത്തെയും എയർ ഫോഴ്സ് വൺ എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ യാത്രകൾക്കായി ഒന്നിലധികം വിമാനങ്ങൾ വ്യോമസേന സജ്ജമാക്കി നിർത്താറുണ്ട്.
Also Read: ഹോർമുസ് തുറന്നു, ഇറാൻ ഉപരോധം നീക്കി അമേരിക്ക; ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ കുതിപ്പ്!