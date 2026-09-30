'ഭരണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ'; അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലാക്കി ട്രംപിൻ്റെ 'America.gov'
സാധാരണക്കാരന് സുതാര്യവും അതിവേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നും ട്രംപ്
By ANI
Published : September 30, 2026 at 7:34 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണപരിഷ്കാരവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സങ്കീർണ്ണമായ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പുതിയ ഫെഡറൽ പോർട്ടലായ 'America.gov' അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്നും ഇതിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭരണകൂടം ചെറുതാകും, പൗരൻ വലുതാകും!
വേദിയിൽ വച്ച് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. "ഇതൊരു വെറും വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല. ഗവൺമെൻ്റിനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുയോജ്യമായി പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നാളിതുവരെ രാജ്യം കണ്ടത് പൗരന്മാരെ ചെറുതാക്കിക്കാണിക്കുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയാണ്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ യു.എസ് ഗവൺമെൻ്റ് മുഴുവൻ പൗരൻ്റെ കൈവെള്ളയിലുണ്ടാകും," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. യു.എസ് ചീഫ് ഡിസൈൻ ഓഫീസർ ജോ ഗെബ്ബിയുമായി ചേർന്നാണ് ട്രംപ് ഈ അതിനൂതന പ്ലാറ്റ്ഫോം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
എന്താണ് America.gov-ൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ?
സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതില് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സൈറ്റുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ജനങ്ങൾ വലയേണ്ടതില്ല. പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കഴിയും. വരും മാസങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കൽ, മെഡികെയർ എൻറോൾമെൻ്റ് തുടങ്ങിയ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സർക്കാർ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും.
സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിവർഷം അമേരിക്കൻ ജനത ചിലവഴിക്കുന്ന ഏകദേശം 1000 കോടി മണിക്കൂറുകളുടെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
കർശന നിർദേശവുമായി ട്രംപിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ
പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലും ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതു സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഉടനടി ഈ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി.
അതേസമയം, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള സേവനങ്ങളെയും ഐ.ആർ.എസ് വഴിയുള്ള നികുതി അടയ്ക്കലിനെയും തൽക്കാലം ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരന് സുതാര്യവും അതിവേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: എഐ ഇനിമുതൽ 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്'; ഔദ്യോഗികമായി പേരുമാറ്റി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്