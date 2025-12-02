ETV Bharat / international

'മഡുറോ രാജിവച്ച് രാജ്യം വിടണം'; വെനസ്വേലക്കെതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കി യുഎസ്

നിക്കോളാസ് മഡുറോയ്‌ക്ക് അന്ത്യശാസനയുമായി അമേരിക്ക. പ്രസിഡന്‍റ് പദം രാജിവച്ച്‌ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ട്രംപ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം രാജ്യം വിടാന്‍ അനുവദിക്കാമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ്.

Venezuelan President Nicolas Maduro (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടണ്‍: വെനസ്വേലയിലെ സോഷ്യലിസ്‌റ്റ്‌ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കി യുഎസ്. വെനസ്വേല പ്രസിഡൻ്റ് 'നിക്കോളാസ് മഡുറോ'യ്‌ക്ക് അന്ത്യശാസനയുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ പത്രമായ മയാമി ഹെറാൾഡിനെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ‘നിങ്ങൾക്കും ഭാര്യക്കും മകനും സുരക്ഷിതമായി രാജ്യം വിടാൻ വഴിയൊരുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളേയും സംരക്ഷിക്കാം. ഉടനടി രാജിവയ്‌ക്കണം" ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സ്ഥാനമൊഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ച നിക്കോളാസ് മഡുറോ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സായുധ സേനയുടെ നിയന്ത്രണം അനുവദിക്കണമെന്നും തുടങ്ങി ഏതാനും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മഡുറോയുമായി ഫോണ്‍ സംഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ്, വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.'നല്ല രീതിയിലാണോ മോശം രീതിയിലാണോ സംഭാഷണം നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അതൊരു ഫോൺ സംഭാഷണം ആയിരുന്നു.’ – ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാൻ യുഎസ്, വെനസ്വേല രാജ്യങ്ങളും തയാറായിട്ടില്ല. ഇതിനു ശേഷം മഡുറോയുമായി ട്രംപ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. വെനസ്വേലയുടെ വ്യോമാതിർത്തി പൂർണമായി അടച്ചെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ട്രംപുമായുള്ള സംസാരത്തിന് മഡുറോ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മയാമി ഹെറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌‌തു.

കരീബിയൻ തീരത്ത് അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധ കപ്പലുകൾ

വെനസ്വേലയെ അമേരിക്ക ആക്രമിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ 10ലധികം യുദ്ധ കപ്പലുകൾ കരീബിയൻ തീരത്ത് അമേരിക്ക സജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധ കപ്പൽ യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ആർ ഫോഡും കരീബിയൻ തീരത്തുണ്ട്. കരയിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ അധിനിവേശം സാധ്യമാക്കുന്ന മറൈൻ സേനയും അമേരിക്കൻ കരീബിയൻ തീരത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്എശ് ഇവോ ജാമിയ, യുഎസ്എസ് ഗ്രേവ്ലി, യുഎസ്എസ് സ്റ്റോക്ക്ഡേൽ, യുഎസ്എസ് ലേക്ക് എറീ, യുഎസ്എസ് ഗെറ്റീസ്ബർഗ് എന്നീ യുദ്ധ കപ്പലുകളും കരീബിയൻ തീരത്ത് വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് എത്തുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈന്യത്തെ പ്രധാനമായും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വൈനസ്വേലയ്‌ക്ക് എതിരായി കരയാക്രമണം നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ്‌ പരസ്യമായി ഭീഷണി ഉയർത്തി. വെനസ്വേല കുറ്റവാളികളെ യുഎ യുഎസിലേക്ക് അയക്കുന്നുവെന്നും ലഹരിമരുന്ന്‌ കടത്തുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് വിതരണത്തിന് മഡുറോ സഹായിച്ചെന്നാണ് അമേരിക്ക ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

