ഇറാന്‍ സമാധാന ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം മുച്ചൂടും മുടിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് വീണ്ടും

അതേസമയം ഇറാന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ അമേരിക്ക വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 12:07 PM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: ഇറാന്‍ സമാധാന ഉടമ്പടിയോട് അടിയന്തരമായി പ്രതികരിക്കാത്ത പക്ഷം ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാന് മേല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ഇരുപക്ഷത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയെ ആകെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഊര്‍ജ്ജ വില കുതിച്ചുയരുന്നു.

ഇറാന് വേണ്ടിയുള്ള മണി മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവര്‍ വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കില്‍ പൂര്‍ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. തന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പുതിയ ഭീഷണി. സമയം പരമപ്രധാനമാണ്. യുദ്ധം മൂലം ഹോര്‍മൂസിലെ ചരക്ക് കടത്ത് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമാധാന കാലത്ത് ആഗോള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 20ശതമാനവും ഹോര്‍മൂസ് വഴി നടന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇസ്രയേല്‍ , ലെബനന്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെ ഈ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഏറെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ലെബനനില്‍ സുസ്ഥിര സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഹിസ്‌ബുള്ളയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇറാന്‍റെ പൗരോഹിത്യ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമേ തങ്ങള്‍ വിശാലാമായ സമാധാന കരാറിന് തയാറാകൂ എന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കന്‍ താതപര്യമനുസരിച്ചുള്ള കരാറിന് തയാറാകാത്തതിനാല്‍ ട്രംപ് ഏറെ കുപിതനാണ്. ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നീട്ടാന്‍ ധാരണയായതിന് ശേഷവും ഹിസ്‌ബുള്ള 200ഓളം ഷെല്ലുകള്‍ ഇസ്രയേലിനും ഇതിന്‍റെ സൈന്യത്തിനും നേരെ ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചതായി ലെബനന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ ലെബനനില്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 2900 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നാനൂറ് പേര്‍ ഏപ്രില്‍ പതിനേഴിന് തുടങ്ങിയ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ലെബനീസ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

യാതൊരു പ്രത്യക്ഷ ഇളവുകളുമില്ല

സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഏപ്രില്‍ എട്ടിന് അമേരിക്കയും ഇറാനും ധാരണയായതാണ്. എന്നാല്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ എങ്ങുമെത്തിയില്ല, ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടരുകയും ചെയ്‌തു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ അമേരിക്ക യാതൊരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിട്ടിലെലന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇറാന്‍ ഒരൊറ്റ ആണവ കേന്ദ്രം മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവൂ എന്നും ഉയര്‍ന്ന രീതിയില്‍ സമ്പുഷ്‌ടീകരിച്ച യുറേനിയം അമേരിക്കക്ക് കൈമാറണമെന്നതുമടക്കമുള്ള അഞ്ചിന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ഇറാന് മുന്നില്‍ വച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഫാര്‍സ് ന്യൂസ് ഏജന്‍സി പറയുന്നു.അതേസമയം ഇറാന്‍റെ വിദേശത്തുള്ള മരവിപ്പിച്ച ആസ്‌തികളില്‍ 25ശതമാനം പോലും വിട്ട് കൊടുക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയാറാകുന്നുമില്ല. യുദ്ധകാലത്ത് ഇറാനുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം നല്‍കാനും അമേരിക്ക തയാറായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

അമേരിക്ക പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ യാതൊരു ഇളവുകളും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മെഹര്‍ ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയും പറയുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് ഇളവുകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഇവര്‍ ഇനിയും യാതൊരു ഇളവുകളും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. ഇതാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ അസ്വസ്ഥകളുണ്ടായി. അബുദാബിയിലെ ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം ഒരു ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില്‍ പരിക്കോ റേഡിയേഷന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇറാഖിലെ വിമത സംഘങ്ങള്‍ ഡ്രോണുകളും മറ്റുമായി സജ്ജരാണ്. ഒപ്പം യെമനിലെ ഇറാന്‍റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുമായി തയാറാണ്.

ഇറാനും അമേരിക്കയ്ക്കുമിടയില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ സജീവമായി മധ്യസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്‌വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെഹ്‌റാന്‍റെ മുഖ്യ മധ്യസ്ഥനും പാര്‍ലമെന്‍റ് സ്‌പീക്കറുമായ മൊഹമ്മദ് ബാഘര്‍ ഘാലിബാഫുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയെ ആകെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു.

അമേരിക്കയുടെ സാന്നിധ്യം തങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് ചിലര്‍ കരുതുന്നുവെന്ന് ചില സര്‍ക്കാരുകള്‍ കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം സുരക്ഷയ്ക്ക് മതിയാകില്ലെന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടം അരക്ഷിത ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ഇറാന്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ആയിരുന്നു. ഇറാന് തങ്ങള്‍ യാതൊരു സൈനിക സഹായവും നല്‍കില്ലെന്ന് ചൈന ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കപ്പല്‍ചാലുകള്‍ അടിയന്തരമായി തുറക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

