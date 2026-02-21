സുപ്രീംകോടതി വിധി വകവയ്ക്കാതെ ട്രംപ്; 10 ശതമാനം താരിഫ് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു
രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് 10 ശതമാനം ആഗോള താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്. താരിഫ് സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ട്രംപിന്റെ നടപടി. വിദേശ താത്പര്യങ്ങള് കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ്.
Published : February 21, 2026 at 7:23 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: വ്യാപാര പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് പ്രഖ്യാപിച്ച അധിക തീരുവ നടപടി റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ 10 ശതമാനം ആഗോള താരിഫ് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. സുപ്രീംകോടതി വിധി തികച്ചും അപമാനകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. 1974ലെ നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. സാമ്പത്തിക കമ്മി പരിഹരിക്കാന് 150 ദിവസത്തേക്ക് താത്കാലിക സര്ചാര്ജ് ചുമത്താന് പ്രസിഡന്റിനെ അനുവദിക്കുന്ന നിയമമാണിത്. മാത്രമല്ല നേരത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് ചുമത്തിയിട്ടുള്ള താരിഫുകള് തുടരുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച താരിഫ് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദ ട്രൂത്തില് കുറിച്ചു. മാത്രമല്ല കോടതി വിധി സംബന്ധിച്ചും പോസ്റ്റില് പ്രതികരിച്ചു. ചില വിദേശ താത്പര്യങ്ങള് കോടതിയെ സ്വാധീനിച്ചൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാന് ധൈര്യമില്ലാത്ത കോടതിയിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങളെ ഓര്ത്ത് താന് ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു.
It is my Great Honor to have just signed, from the Oval Office, a Global 10% Tariff on all Countries, which will be effective almost immediately. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 20, 2026
(TS: 20 Feb 18:39 ET)…
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില് താന് നേരത്തെ ഈടാക്കിയ തുകയേക്കാള് വലിയ തുക ഈടാക്കാന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുവ നിയമപരമായി നിലനില്ക്കില്ലെന്നാണ് നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. തോന്നും പോലെ തീരുവ ചുമത്താന് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇന്റര്നാഷണല് എമര്ജന്സി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
നിയമ പരിധി ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിയാണിത്. നിയമ പ്രകാരം തീരുവ ചുമത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അംഗീകാരം നേടണമെന്നും യുഎസ് ഭരണഘടന പ്രസിഡന്റ് അല്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസിനാണ് നികുതികളും താരിഫുകളും പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.
Those members of the Supreme Court who voted against our very acceptable and proper method of TARIFFS should be ashamed of themselves. Their decision was ridiculous but, now the adjustment process begins, and we will do everything possible to take in even more money than we were…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 21, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് നിലവില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ട്രംപ് താരിഫ് ചുമത്തിയത്. യാതൊരു പരിധികളുമില്ലാതെ തോന്നുംവിധമുള്ള തീരുവ വര്ധനവ് സാധിക്കില്ല. തീരുവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് നയങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രസിഡന്റിന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വ്യക്തമായ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവിധ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് ട്രംപ് വര്ധിപ്പിച്ച തീരുവകളെ കോടതി വിധി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കവേയാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ട്രംപ് താരിഫ് പ്രഖ്യാപനവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: വണ്ടാനം ചികിത്സാ പിഴവ്: ഡോ. ലളിതാംബികയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു, ഉഷയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന്