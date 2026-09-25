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വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പ്രത്യേക വിരുന്ന്; ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റിന് ഈഗിൾ പ്രതിമ സമ്മാനിച്ച് ട്രംപ്

ബെയ്ജിങ് സന്ദർശനവേളയിൽ ചൈനീസ് ജനത നൽകിയ വലിയ സ്വീകരണവും ആതിഥ്യമര്യാദയും ട്രംപ് പ്രത്യേകം അനുസ്‌മരിച്ചു

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US President Donald Trump Welcomes Chinese President Xi Jinping (ANI)
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By ANI

Published : September 25, 2026 at 7:32 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിനും ഭാര്യ പെങ് ലിയുവാനും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരസ്‌പരമുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമായതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഷി ചിൻപിങ്ങിൻ്റെ ബഹുമാനാർഥം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വിരുന്നിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബെയ്ജിങ് സന്ദർശനവേളയിൽ ചൈനീസ് ജനത നൽകിയ വലിയ സ്വീകരണവും ആതിഥ്യമര്യാദയും ട്രംപ് പ്രത്യേകം അനുസ്‌മരിച്ചു. ചൈനീസ് ജനതയുടെ സ്നേഹം അവിടെ പൂർണമായും പ്രകടമായിരുന്നുവെന്നും, ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം വാഷിങ്ടണിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഷി ചിൻപിങ്ങിന് അതേ ആദരം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഷി ചിൻപിങ്ങിനെയും ഭാര്യ പെങ് ലിയുവാനെയും ചൈനീസ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്കും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപിനും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷി ചിൻപിങ്ങും സംഘവും തികച്ചും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാണെന്നും ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ട്രംപ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും നേതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളെയാണെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും, മുൻപെന്നത്തേക്കാളും മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു.

വരും തലമുറകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മികച്ചൊരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ളത്. വ്യാപാരം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ ഊഷ്മളമായ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പ്രതീകാത്മക സമ്മാനം
വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന വിരുന്നിനിടെ ഷി ചിൻപിങ്ങിന് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ ബാൽഡ് ഈഗിളിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രതിമ ട്രംപ് സമ്മാനിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്നടി ഉയരമുള്ള ഈ പ്രതിമ ഒരു പ്രത്യേക പീഠത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അമേരിക്കൻ ശിൽപികളിൽ ഒരാൾ, തൻ്റെയും മെലാനിയയുടെയും നിർദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രതിമയെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയുടെ സ്വതന്ത്രവും ഉയർന്നതുമായ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതീകമാണ് ബാൽഡ് ഈഗിളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രതിമ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും അനുയോജ്യവുമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്.

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TAGGED:

WHITE HOUSE STATE DINNER
US CHINA BILATERAL TIES
DONALD TRUMP MELANIA TRUMP
BALD EAGLE STATUE GIFT
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