'അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചാൽ പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിന് തയാറെന്ന് ഇറാൻ'; കരാറിലേര്‍പ്പെടുമെന്ന് ട്രംപ്

ഒരു കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി.

File- US President Donald Trump (L) and Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 12:21 PM IST

പാരീസ്: ഇറാൻ-അമേരിക്ക ചർച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ ഏതൊരു അമേരിക്കൻ ആക്രമണവും ഒരു പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യപനം.

"നമ്മൾ ഒരു കരാറിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ ഭരണകൂടം മാരകമായ നടപടികളാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ട്രംപ് സൈനിക നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വിമാന വാഹിനിക്കപ്പൽ സംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇറാനില്‍ നടന്ന സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭരണകൂട അട്ടിമറിയോട് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി ഉപമിച്ചു. യുഎസ് ആക്രമണം ഇറാനില്‍ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"അമേരിക്കക്കാർ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ ഇത്തവണ അത് ഒരു പ്രാദേശിക യുദ്ധമാകുമെന്ന് അവർ അറിയണം. ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവുകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കലാപകാരികൾ പൊലീസിനെയും, സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളെയും, ഐആര്‍ജിസി കേന്ദ്രങ്ങളെയും, ബാങ്കുകളെയും, പള്ളികളെയും ആക്രമിച്ചു, ഖുർആൻ കത്തിച്ചു. അതൊരു അട്ടിമറി ആയിരുന്നുവെന്നും അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു.'' - ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി പറഞ്ഞു

സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ജനങ്ങള്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും പ്രേരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടായ കലാപങ്ങളെന്നാണെന്നും ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആരോപിച്ചത്.

ഇറാനില്‍ നടന്ന കലാപത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 26 കാരനായ എർഫാൻ സോൾട്ടാനിയെ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ പ്രചാരണം, ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ജനുവരിയില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രകടനക്കാരെ വധിച്ചാൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ അറസ്റ്റിലായ എർഫാൻ സോൾട്ടാനിയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്‌ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രംപ് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അമേരിക്കയോടും ഇറാനോടും സംയമനം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അറബ് നയതന്ത്രജ്ഞരും നേരത്തെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇറാന് മേൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അറബ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടപെടൽ.

