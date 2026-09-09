"ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല": 9/11 ഹീറോകൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് ട്രംപ്, ഭീകരാക്രമണത്തേക്കാൾ മാരകം ദുരന്താനന്തര രോഗമെന്ന് മംദാനി
2001 സെപ്റ്റംബർ 11ന് അൽ-ഖ്വയ്ദ ഭീകര സംഘടനയിലെ 19 തീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയിലെ നാല് വാണിജ്യ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ധനം നിറച്ച ഈ വിമാനങ്ങളെ അവർ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ മാരകമായ മിസൈലുകളായി ഉപയോഗിച്ചു.
Published : September 9, 2026 at 7:10 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ലോകത്തെ നടുക്കിയ സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികയുന്ന വേളയിൽ, ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർക്ക് കണ്ണീരോടെ ആദരമർപ്പിച്ച് അമേരിക്ക. ഈ ദുരന്തം തങ്ങള് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത 16,000 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ഭീമാകാരമായ സ്റ്റീൽ ബീമിനെ സാക്ഷിനിർത്തി വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപമുള്ള എലിപ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇരകളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയും, ദുരന്തമുഖത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോരാടിയ ഹീറോകളെ അദ്ദേഹം ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
"ദുരന്തം നടന്ന് കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും അന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ആ വിശുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ അമേരിക്ക വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു; നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും മറക്കില്ല," പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാജ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരതയുടെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഈ സ്റ്റീൽ ബീം ഇതിനകം 10,500 മൈലിലധികം സഞ്ചരിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ, സൗത്ത് ടവറിൽ സ്വന്തം ജീവൻ വെടിയുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച 24 കാരനായ ഇക്വിറ്റി ട്രേഡർ വെല്ലസ് ക്രൗതറുടെ കുടുംബത്തിന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം' മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ട്രംപ് സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം "മാൻ ഇൻ ദി റെഡ് ബന്ദാന" (ചുവന്ന തലപ്പാവ് ധരിച്ച മനുഷ്യൻ) എന്നാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രൗതറുടെ മാതാവ് അലിസണും സഹോദരി പേജും ചേർന്നാണ് മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
9/11-ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 343 അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ എഫ്.ഡി.എൻ.വൈ ഫയർ ഫൈറ്ററും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിസർവിസ്റ്റുമായ ജെഫ്രി പലാസോയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി യു.എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഒരു പുതിയ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കട്ടർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"9/11-ൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ, പെൻ്റഗൺ, ഫ്ലൈറ്റ് 93 എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ച് ക്രൂരരായ ഭീകരരാൽ 3,000-ത്തോളം വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് നമ്മൾ എടുത്ത ആ പ്രതിജ്ഞ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല." ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസും ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
എന്താണ് 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണം
2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ലെ ആ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ, അൽ-ഖ്വയ്ദ ഭീകര സംഘടനയിലെ 19 തീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയിലെ നാല് വാണിജ്യ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ധനം നിറച്ച ഈ വിമാനങ്ങളെ അവർ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക, സൈനിക പ്രതീകങ്ങൾക്ക് നേരെ മാരകമായ മിസൈലുകളായി ഉപയോഗിച്ചു.
രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ ആകാശചുംബികളായ ഇരട്ടഗോപുരങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ ന്യൂയോർക്ക് നഗരം പുകയിലും ചാരത്തിലും മുങ്ങി. കേവലം 100 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ 1,75,000 ടൺ സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളും നിലംപതിച്ചു.
മൂന്നാമത്തെ വിമാനം അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ പെൻ്റഗണിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കി. നാലാമത്തെ വിമാനം (ഫ്ലൈറ്റ് 93) വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നീങ്ങിയതെങ്കിലും, വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഭീകരരെ ധീരമായി ചെറുത്തതിനെത്തുടർന്ന് പെൻസിൽവേനിയയിലെ ഒരു വിജനമായ പാടശേഖരത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2,977 നിരപരാധികളായ മനുഷ്യ ജീവനുകളാണ് ആ ദുരന്തദിനത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്. ഇതിൽ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇരട്ടഗോപുരങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ 343 അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും, 60-ലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആഗോള ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ നടപടികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരന്തം കാരണമായി. എല്ലാവർഷവും ന്യൂയോർക്കിലെ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ഇരകളുടെ പേരുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് അമേരിക്ക ആദരവർപ്പിക്കാറുണ്ട്.
ദുരന്തദിനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ
ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക കടക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തെ വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ലെ ആ കറുത്ത ദിനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിരപരാധികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ, ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കാരണം പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി. വായു മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായകമായ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
അന്ന് തകർന്നുവീണ ഇരട്ടഗോപുരങ്ങളിൽ നിന്നുമുയർന്ന വിഷപ്പുകയും ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കളും ശ്വസിച്ചതാണ് ദുരന്താനന്തരമുണ്ടായ ഈ ഉയർന്ന മരണനിരക്കിന് പ്രധാന കാരണം. ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടവരും, മാസങ്ങളോളം അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരും പൊലീസുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പിന്നീട് കാൻസർ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാരകമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇരയായതെന്നും മംദാനി വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും 9/11 വരുത്തിവെച്ച ആഘാതം അമേരിക്കൻ ജനതയെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്ന് അടിവരയിടുന്നതാണ് മേയർ മംദാനിയുടെ ഈ പ്രതികരണം
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