കൂറ്റൻ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജന് പുതുജീവൻ; 16കാരനായ ലൈഫ് ഗാർഡിന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ആദരം
കഴിഞ്ഞ മാസം കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താക്രൂസിലുള്ള സീബ്രൈറ്റ് ബീച്ചിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്.
Published : August 18, 2026 at 10:25 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: കാലിഫോർണിയയിലെ കടൽത്തീരത്ത് കൂറ്റൻ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തിയ 10 വയസ്സുകാരന് രക്ഷകനായത് 16കാരനായ ലൈഫ് ഗാർഡ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഈ സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ആദരമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
കഴിഞ്ഞ മാസം കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താക്രൂസിലുള്ള സീബ്രൈറ്റ് ബീച്ചിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ നഥാനിയേൽ റായ് എന്ന 10 വയസ്സുകാരനെയാണ് റൈഡർ വില്യംസ് എന്ന 16കാരനായ ലൈഫ് ഗാർഡ് അതിസാഹസികമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. ജൂലൈ 25ന് നടന്ന ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇവരെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ച് റൈഡർ വില്യംസിനെയും നഥാനിയേലിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ട്രംപ് നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചു.
We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026
യഥാർഥ ഹീറോ എന്നാണ് റൈഡർ വില്യംസിനെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നഥാനിയേൽ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ദൈവം അവനെ കാത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്ന് താനായിരുന്നില്ല ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നത് നഥാനിയേലിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നും ട്രംപ് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുവെന്നും, ഇത് യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണോ എന്ന് അദ്ഭുതപ്പെട്ടുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ലൈഫ് ഗാർഡുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അവർ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റൈഡർ വില്യംസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ ഷെയ്ൻ, ഷാനൻ എന്നിവർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിച്ച മറ്റൊരു ലൈഫ് ഗാർഡായ ആരോൺ ബോണിനും ഒപ്പമാണ് റൈഡർ വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയത്. നഥാനിയേലിനൊപ്പം പിതാവ് സുമിത് റായ്, സഹോദരി ലെയ്ല എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പരിശീലനം തുണയായി
തനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി നൽകിയിരുന്ന ടവറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 യാർഡ് അകലെ, കണങ്കാൽ വരെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നഥാനിയേൽ കാൽവഴുതി വീഴുന്നത് കണ്ടാണ് താൻ ഓടിയെത്തിയതെന്ന് റൈഡർ വില്യംസ് പറഞ്ഞു. അത്തരം അപകടകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ, തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പരിശീലനമാണ് എപ്പോഴും തുണയാകുന്നതെന്നും, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നേരിടാൻ തങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റൈഡർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ, എത്രയും വേഗം കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ ചിന്തയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിൽ ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യമെന്നും ഈ 16കാരൻ പ്രസിഡൻ്റിനോട് പറഞ്ഞു.
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തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ലൈഫ് ഗാർഡുകളോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് നഥാനിയേലിൻ്റെ പിതാവ് സുമിത് റായ് പറഞ്ഞു. റൈഡർ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും, ചൊവ്വാഴ്ച മകൻ്റെ 11-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലൈഫ് ഗാർഡുകളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ സന്ദർശകർക്ക് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കിടപ്പുമുറി കാണാനുള്ള അവസരവും ട്രംപ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. ലിങ്കൻ തൻ്റെ ഓഫിസായും കാബിനറ്റ് റൂമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ മുറിയിൽ വച്ചാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിമോചന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവച്ചത്.
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