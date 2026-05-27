'എൺപതിലേക്കടുക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിശോധന'; ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്ത്
വാഷിങ്ടണിലെ വാൾട്ടർ റീഡ് മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മൂന്നാമത്തെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
Published : May 27, 2026 at 12:32 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വാഷിങ്ടണിലെ വാൾട്ടർ റീഡ് മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിലാണ് മൂന്നിലധികം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയത്. ആറ് മാസത്തെ ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും തൻ്റെ പരിശോധനാഫലങ്ങളെല്ലാം മികച്ചതാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ അന്തിമഫല റിപ്പോർട്ടോ ഡോക്ടർമാരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള റിപ്പോർട്ടോ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എൺപതാം വയസിലേയ്ക്ക് അടുക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി കഴിഞ്ഞ വർഷം വീണ്ടും സ്ഥാനപതിയായ ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയാണിത്.
ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡൻ്റ്
അടുത്ത മാസം 80 വയസ് തികയുന്ന ട്രംപ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയും ഡെമോക്രാറ്റുമായ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ 82 വയസായിരുന്നു പ്രായം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പ്രസിഡൻ്റ് പദവിക്ക് പ്രാപ്തമല്ലെന്ന വ്യാപകമായ ആശങ്കകൾ കാരണം 2024 ലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
"പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനാകില്ലെന്നും അവരുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന നേതാവിൻ്റെ ആരേഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പല വിധ ആശങ്കകളുണ്ടാകാമെന്നും ഡോ. ജെഫ്രി കുഹ്ൽമാൻ പറഞ്ഞു.
ബറാക്ക് ഒബാമ, ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ്, ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ എന്നീ പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ കീഴിൽ ഒരു ദശാബ്ധത്തിലേറെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഫിസിഷ്യനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണദ്ദേഹം. ഉയരം, ഭാരം, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വിപുലമായ വൈദ്യപരിശോധനകളും നടത്തി. ഹൃദയ പരിശോധന, സാധാരണ കാൻസറുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളും ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നെന്ന്," ഡോ. ജെഫ്രി കുഹ്ൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള തലത്തിലെ വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കർക്കശക്കാരനും ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സമീപിക്കാവുന്നതുമായ പ്രസിഡൻ്റാണ് ട്രംപ്. അദ്ദേഹം തികച്ചും ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ഡേവിസ് ഇംഗിൾ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡൻ്റുമാർ അവരുടെ ആരോഗ്യ രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമവുമില്ല, ട്രംപിൻ്റെ മുൻകാല റിപ്പോർട്ടുകളിലെ വളരെ കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയതിനും ചില മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നൽകിയതിനും മുൻപ് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് പലപ്പോഴും കൈകളിലെ ചതവുകളും പാടുകളും മറയ്ക്കാൻ മേക്കപ്പ് ധരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് മറ്റ് പല ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ, നിരന്തരമുള്ള ഹസ്തദാനം, ആസ്പിരിൻ ഉപയോഗം എന്നിവ മൂലമാണ് ഈത്തരം പാടുകളുണ്ടായതെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസ് മറുപടി നൽകിയത്.
ട്രംപിൻ്റെ മുൻകാല ശാരീരിക പരിശോധനകളിൽ ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കും വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യത്തിനും വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മോൺട്രിയൽ കോഗ്നിറ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ലും 2025 ലും ട്രംപിൻ്റെ പരിശോധനകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 30 ൽ 30 സ്കോർ ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പല വിമർശനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.
