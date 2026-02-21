ETV Bharat / international

ട്രംപിന്‍റെ കടുത്ത നടപടി; ആഗോള തലത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചു, വന്‍ ആശങ്ക

ഫെബ്രുവരി 24 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 1974-ലെ ട്രേഡ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രംപ് ഈ താത്കാലിക നികുതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾക്ക് പകരമായി, ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 15 ശതമാനം പ്രത്യേക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കോടതി വിധിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഈ പുതിയ നീക്കം. നേരത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ 10 ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ശനിയാഴ്ച തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ' ഇത് 15 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 24 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 1974-ലെ ട്രേഡ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രംപ് ഈ താത്കാലിക നികുതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഭരണകൂടത്തിന് ഈ നികുതി 150 ദിവസത്തേക്ക് (അഞ്ച് മാസം) മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ. അതിനുശേഷം ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്‍റായ കോൺഗ്രസിന്‍റെ അംഗീകാരം തേടേണ്ടതുണ്ട്.

താൻ നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവകൾ റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി നടപടി വിഡ്ഢിത്തവും അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമപരമായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും, അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 15 ശതമാനം തീരുവ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ട്രംപിന്‍റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചില ധാതുക്കൾ, ഔഷധങ്ങൾ, ഊർജ്ജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വളം, ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെ ഈ അധിക നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീരുമാനവും ഇതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഗൗരവമായി പഠിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നീക്കം താൽക്കാലികമായി ഗുണകരമാകാനാണ് സാധ്യത. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 25 ശതമാനം നികുതി 10 ശതമാനമായി കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച് ശതമാനം അടിസ്ഥാന തീരുവയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഇനി മുതൽ 15 ശതമാനം നികുതി നൽകിയാൽ മതിയാകും; മുൻപ് ഇത് 30 ശതമാനമായിരുന്നു. രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, എൻജിനീയറിങ് സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കയറ്റുമതി സംഘടനയായ ഫിയോ (FIEO) വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇന്ത്യയുമായി വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ വ്യാപാര കരാറിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെച്ച് അമേരിക്കയുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിൽ കരാർ ഒപ്പിടാനിരിക്കെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. അഞ്ച് മാസത്തെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം നികുതി നിരക്കുകളിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ വ്യക്തതയില്ല.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

