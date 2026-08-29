ലക്ഷ്യം കാണാതെ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പിടിമുറുക്കി ഇറാൻ
യുദ്ധം ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്ന ട്രംപിന് ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലക്ഷ്യം കാണാനായിട്ടില്ല
Published : August 29, 2026 at 7:27 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം ഇറാനെതിരെ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഇതിനിടെ, മെയിൽ വോട്ടിങ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഫെഡറൽ കോടതി തടഞ്ഞതും ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഇറാൻ യുദ്ധം
യുദ്ധം ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്ന ട്രംപിന് ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലക്ഷ്യം കാണാനായിട്ടില്ല. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു സൂചനയുമില്ലെങ്കിലും, ബോംബാക്രമണങ്ങളിലൂടെയും ഉപരോധത്തിലൂടെയും ഇറാൻ്റെ നേതൃത്വത്തെയും സൈന്യത്തെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും തകർത്തതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026ൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു എഐ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും പടക്കപ്പലിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോർജ് ഡബ്ലിയു ബുഷിൻ്റെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. 37.5 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ചെലവായ യുദ്ധം നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിൻ്റെ ജനപ്രീതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയുധശേഖരം കുറഞ്ഞതോടെ സൈനിക നടപടികൾക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കം. ഇറാനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയെ മാറ്റിമറിച്ചെങ്കിലും അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ലക്ഷ്യമിട്ട രീതിയിലായിരുന്നില്ല അത്. ഉന്നത നേതാക്കളുടെ കൊലപാതകങ്ങളെയും കനത്ത ബോംബാക്രമണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ശക്തമാക്കി.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗാസയിലെ യുദ്ധവും പുതിയ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലും ഇസ്രയേലിനെ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷകളും മങ്ങി.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യാന്തര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ 19 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി രാജ്യാന്തര സമുദ്രയാന സംഘടന (ഐഎംഒ) അറിയിച്ചു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ 70 ആക്രമണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറായിരത്തോളം നാവികർ വിവിധ കപ്പലുകളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും സ്വതന്ത്ര നാവിഗേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ വേണമെന്നും ഐഎംഒ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അർസെനിയോ ഡൊമിംഗസ് അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ രാജ്യാന്തര കപ്പൽ പാതകളിലെ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി യുഎസ് സൈനിക കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ്ലി കൂപ്പർ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രതിദിനം ഒൻപത് ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാദം.
ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും മിസൈൽ ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കുമെന്നുമുള്ള ട്രംപിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നടപ്പായില്ലെന്ന് സെനറ്റർ ജാക്ക് റീഡ് വിമർശിച്ചു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിലും ലോകത്തും അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇറാൻ സൈന്യത്തിന് ശമ്പളം നൽകുന്നില്ലെന്നും അവർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തിടുക്കമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മെയിൽ വോട്ടിങ് ഉത്തരവ് കോടതി തടഞ്ഞു
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മെയിൽ വോട്ടിങ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് ബോസ്റ്റൺ ഫെഡറൽ കോടതി ജഡ്ജി ഇന്ദിര തൽവാനി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് തടഞ്ഞു. യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാലറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് അധികാരം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഉത്തരവ്.
ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ലോറൻ ബിസ് അറിയിച്ചു. വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാഷണൽ മാളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് നടന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമീപകാല വിധിക്കെതിരെ റവ. അൽ ഷാർപ്ടൺ, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് മൂന്നാമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്. തൻ്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിരാശനാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു. തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പുനർനിർണയ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്ന് ഹൗസ് ന്യൂനപക്ഷ നേതാവ് ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ചോ ആറോ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മറികടക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായി സംസാരിച്ച് ട്രംപ്
ഹൂസ്റ്റണിലെ നാസയുടെ ജോൺസൺ സ്പേസ് സെൻ്റർ സന്ദർശിച്ച ട്രംപ് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ യാത്രികരുമായി സംസാരിച്ചു. ഒരു സിറ്റിങ് പ്രസിഡൻ്റ് മിഷൻ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നിലയത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. യാത്രികരുടെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ച അദ്ദേഹം അവരെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
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ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി യുഎസ് സ്പേസ് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലും ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു. വെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാൻസി ഗ്രേസ് റോമൻ്റെ പേരിൽ നാസ വിക്ഷേപിക്കുന്ന റോമൻ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ദൗത്യത്തിനും അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നേർന്നു.
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