ഇറാനെതിരെ അസഭ്യവർഷം, വിമർശകരെ തള്ളി ട്രംപ്; അമേരിക്കയിൽ 25-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യം ശക്തം
ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ വിവാദ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മാനസികാരോഗ്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു. ഭേദഗതി നടപ്പാക്കാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ അനിവാര്യം. നടപടികൾ സങ്കീർണം.
By PTI
Published : April 7, 2026 at 8:35 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി വിവാദമാകുന്നു. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ഇറാനെതിരെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ട്രംപിനെതിരെ 25-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവും അമേരിക്കയിൽ ശക്തമാണ്.
വിമർശനങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ട്രംപ്
ഇറാനികളെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വിമർശകരെ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് നൽകിയ മറുപടി. തൻ്റെ മാനസികാരോഗ്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന വിമർശകരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തിന് തന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെന്നും താൻ അധികാരത്തിൽ എത്തും മുമ്പ് വർഷങ്ങളായി അമേരിക്ക വ്യാപാരത്തിലും മറ്റും വലിയ ചൂഷണമാണ് നേരിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതവിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ തികച്ചും അനുചിതമാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ സജീവമാകുകയാണ്.
25-ാം ഭേദഗതി
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിവാദ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. ഇതിനായി ഭരണഘടനയിലെ 25-ാം ഭേദഗതി പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 1963ൽ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിലെ അവ്യക്തതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് 1967ൽ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ പ്രത്യേക ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
ശസ്ത്രക്രിയയോ മറ്റ് ചികിത്സകളോ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റുമാർ താത്കാലികമായി അധികാരം കൈമാറാനാണ് പ്രധാനമായും ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു പ്രസിഡൻ്റിനെ പദവിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി നീക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
നടപടികൾ സങ്കീർണം
മുമ്പും പലതവണ ട്രംപിനെ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് രാജ്യത്ത് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറെ സങ്കീർണമാണ്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രസിഡൻ്റിന് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ 25-ാം ഭേദഗതി പ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഭിന്നതകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പുതിയ നിലപാടുകൾ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
