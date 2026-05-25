ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ: ട്രംപിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും; വിമർശകർ 'തോൽവികൾ' എന്ന് പ്രസിഡന്‍റ്

ഇറാനെ മേഖലയിലെ പ്രബല ശക്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.

ടെഹ്‌റാനില്‍ സർക്കാർ അനുയായികള്‍ നടത്തിയ പ്രകടനം (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 5:41 PM IST

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായി നടത്തുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾക്കെതിരെ ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഡെമോക്രാറ്റുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ വിമർശനം. ഇറാനെ മേഖലയിലെ പ്രബല ശക്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.

മൂന്ന് മാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമാധാന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അവർ പാലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സെനറ്റ് സായുധ സേനാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റോജർ വിക്കർ, സെനറ്റർമാരായ തോം ടില്ലിസ്, ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം, ടെഡ് ക്രൂസ് എന്നിവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ യുദ്ധകാലത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ ചർച്ചകൾ സഹായിക്കൂ എന്നും, പ്രസിഡന്‍റ് ഇറാൻ്റെ കെണിയിൽ വീഴുകയാണെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർമാരും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​എന്നാൽ വിമർശകർക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത തോൽവി അണികളാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ 2015-ൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന് നേർവിപരീതമായ ഒന്നാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഒബാമ ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയും അവർക്ക് വൻതോതിൽ പണം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ താൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കരാറിൻ്റെ പൂർണരൂപം ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങൾ ആരും ചെവികൊള്ളേണ്ടതില്ലെന്നും ട്രംപ് സ്വന്തം സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.

​ഇറാൻ ഭീകരവാദികൾക്ക് വീണ്ടും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ലഭിക്കുന്നതും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അവർക്ക് കൈവരുന്നതുമായ ഒരു കരാറും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ടെഡ് ക്രൂസ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയും കരാറിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഇത് ഒബാമ സർക്കാരിൻ്റെ പഴയ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്നും ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തടയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പോംപിയോ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ പോംപിയോയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വായടച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റീവൻ ചുങ് തിരിച്ചടിച്ചു.

​അതേസമയം ട്രംപിനെ സ്ഥിരമായി വിമർശിക്കാറുള്ള സെനറ്റർ റാൻഡ് പോൾ ഇത്തവണ ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് ചർച്ചകളിലൂടെയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' നയത്തിലൂന്നിയ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പ്രസിഡന്റിന് ആവശ്യമായ സമയം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൗസ് സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസണും ട്രംപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരാറിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ് ധൃതിപിടിച്ച് വിധി പറയരുതെന്നും ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങളെ തളയ്ക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും മൈക്ക് ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി.

