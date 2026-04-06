ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നരകം കാണിക്കും'; ഇറാന് നാളെ രാത്രി എട്ടുവരെ സമയം അനുവദിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും മുന്നിൽ വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഇറാൻ. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സജീവ ഇടപെടലുമായി ഇന്ത്യ. വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 110 ഡോളർ കടന്നു.
Published : April 6, 2026 at 8:22 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഏപ്രിൽ ഏഴുവരെ ഇറാന് സമയം നീട്ടിനൽകി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കനത്ത ആക്രമണം
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിവരെയാണ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ അമേരിക്ക ഇറാന് അന്തിമ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ പവർ പ്ലാൻ്റുകളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായി തകർക്കുമെന്നും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് മുമ്പില്ലാത്തവിധമുള്ള വലിയ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും മുന്നിൽ ഹോർമുസ് ഇനി പഴയതുപോലെ തുറന്നിടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതികരണം.
മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യശാസനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.
നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സജീവം
ഹോർമുസ് വിഷയത്തിൽ ഇറാൻ ഒമാനുമായി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താൻ ഹോർമുസിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വിദേശ കപ്പലുകളിൽനിന്ന് വലിയ തുക പണം ഈടാക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇറാനുമായും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായും ഫോണിലൂടെ ചർച്ചകൾ നടത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഊർജിതമാക്കിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരും. ആഗോള വ്യാപാരത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
കുതിച്ചുയർന്ന് എണ്ണവില
അമേരിക്ക ഭീഷണി കടുപ്പിച്ചതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വലിയ രീതിയിൽ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 110 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. എണ്ണ വിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർ. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എണ്ണയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതുവഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷം ലോകമെമ്പാടും കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴിതുറക്കുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും സംസ്കരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വില വർധിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകാനും കാരണമാകും. ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എണ്ണവില വർധനവ് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകും.
