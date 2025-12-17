Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / international

"അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്", ഈ 7 രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി യാത്രാ വിലക്കുമായി ട്രംപ്

രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വിദേശികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് തീരുമാനം. വിലക്ക് ആർക്കെല്ലാം....

TRUMP US TRAVEL BAN TRAVEL BAN IN US LIST COUNTRIES BAN TO TRAVEL IN US
Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടണ്‍ : അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സിറിയ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പൗരന്മാർക്കും പാലസ്‌തീനിയൻ അതോറിറ്റി പാസ്പോർട്ട് കൈവശമുള്ളവർക്കും യുഎസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച യാത്രാ, കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി.

ആദ്യം പത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. സിറിയയിൽ രണ്ട് യുഎസ് സൈനികരും ഒരു പൗരനും കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടി. രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വിദേശികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് തീരുമാനം. മാറ്റങ്ങൾ ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

വിലക്ക് ആർക്കെല്ലാം

അതേസമയം, നിലവിൽ വിസ ലഭിച്ചവർ, സ്ഥിരതാമസക്കാർ, നയതന്ത്രജ്ഞർ, കായികതാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെ വിലക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളായ ബർക്കിന ഫാസോ, മാലി, നൈജർ, സിയറ ലിയോണെ, സൗത്ത് സുഡാൻ എന്നിവയും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ലാവോസും ഉൾപ്പെടുന്നു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, ചാഡ്, കോൺഗോ റിപ്പബ്ലിക്, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ, എരിത്രിയ, ഹെയ്ത്തി‌, ഇറാൻ, ലിബിയ, മ്യാൻമർ, സുഡാൻ, യെമൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് മുമ്പ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

യുഎസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർശകരെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. അംഗോള, ആൻ്റിഗ്വ ആൻഡ് ബാർബുഡ, ബെനിൻ, ഐവറി കോസ്‌റ്റ്, ഡൊമിനിക്ക, ഗാബൺ, ഗാംബിയ, മലാവി, മൗറിറ്റാനിയ, നൈജീരിയ, സെനഗൽ, ടാൻസാനിയ, ടോംഗ, സാംബിയ, സിംബാബ്‌വെ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഭാഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അഴിമതി, വ്യാജ രേഖകൾ, ക്രിമിനൽ രേഖകൾ എന്നിവയാണ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

കുടിയേറ്റം, വിദേശനയം, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ മറവിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിതെന്ന് പലരും വിമർശിച്ചു. 'ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് ലജ്ജാകരമായ ശ്രമമാണെന്ന്' ഇൻ്റർനാഷണൽ റെഫ്യൂജി അസിസ്‌റ്റൻസ് പ്രോജക്റ്റിലെ യുഎസ് ലീഗൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ലോറി ബോൾ കൂപ്പർ പറഞ്ഞു.

ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ വാക്താക്കൾ

പുതുക്കിയ യാത്രാ നിരോധനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇമിഗ്രൻ്റ് വിസയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന അഫ്‌ഗാനികൾക്ക് വിലക്ക് ബാധിക്കില്ലെന്ന് വാക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷയോടുള്ള പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം യുഎസിനെ സേവിച്ച അഫ്‌ഗാനികളെ യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുണമെന്ന് ഏജൻസിയായ നോ വൺ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: താടിയും മുടിയുമില്ല; യേശു ക്രിസ്‌തുവിൻ്റെ അപൂര്‍വ്വ ചിത്രം ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി

TAGGED:

TRUMP
US TRAVEL BAN
TRAVEL BAN IN US LIST
COUNTRIES BAN TO TRAVEL IN US
TRUMP EXPANDS TRAVEL BAN TO US

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.