ഇറാനെതിരെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കില്ല; കരസേനയെ അയയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നും ട്രംപ്
ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ട്രംപ്. ഇറാനിലേയ്ക്ക് കരസേനയെ അയക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അത്തരമൊരു സാധ്യത താൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Published : October 16, 2026 at 5:55 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനെതിരെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എല്ലാ ബോംബുകളുടേയും മാതാവ് ആണവ ബോംബല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ്മാക്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനിലേയ്ക്ക് കരസേനയെ അയക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അത്തരമൊരു സാധ്യത താൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ചർച്ചകളിലൂടെ യുദ്ധം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയേക്കാമെന്ന സാധ്യത നിലനിൽക്കേ ഇറാൻ്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്കും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമം നടത്താൻ അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാൻ്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും പിക്കാക്സ് മൗണ്ടനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും GBU-43/B MOAB ബോംബ് ഉൾപ്പടെയുള്ള വൻ ആക്രമണ ശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ട്രംപ് സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി സൈനിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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നവംബറിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപോ ശേഷമോ ട്രംപ് യുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ പ്രഹരശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇറാനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സിഎൻഎൻ പറഞ്ഞു. സിഎൻഎൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എംഒഎബി ഭൂർഗ സുരക്ഷിത ആണവ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്.
ഏകദേശം 21,600 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള GBU-43/B MOAB ബോംബ് യുഎസ് ആയുധപ്പുരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ഇതര ബോംബാണ്. വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ബോംബിന് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട വസ്തുക്കൾക്കുമേൽ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി പരിമിതമാണെന്ന് സിഎൻഎൻ പറയുന്നു.
പിക്കാക്സ് പർവ്വതത്തിലെ ആണവ സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാനൈറ്റ് പാളികളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ GBU-43/B MOAB ന് ആണവായുധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് സംശയമാണ്. 'ഞങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കി, അവരുടെ സൈറ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ആണവായുധങ്ങൾ ദശലക്ഷ കണക്കിന് പർവതങ്ങൾക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിക്കാക്സ് പർവതത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാം. നമ്മൾ അത് വേഗത്തിൽ തകർക്കും' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ ഒരുക്കലും ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറാൻ ആണവായുധം തൽക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആണവായുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക റഷ്യയേക്കാളും മുൻപിലാണെന്നും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചൈന ഒപ്പമെത്തുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ആണവനിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
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