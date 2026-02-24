ETV Bharat / international

ഇറാനില്‍ യുദ്ധമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത; മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വാദം തെറ്റെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാനുനേരെ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് ട്രംപ്.

IRAN US TENSION Donald Trump warned of iran strike risks IRAN US CONFLICT
Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വാദം നിഷേധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുനേരെ അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഏത് യുദ്ധമായാലും ഇറാനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇറാനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും വിവിധ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ജോയിൻ്റ് ചീഫ്‌സ് ഓഫ് സ്‌റ്റാഫ് ചെയർമാനായ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മറുപടിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. ആ സംഭവത്തിൽ നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുദ്ധത്തിന് താത്‌പ്പര്യമില്ലെന്നും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.

നമ്മളെയെല്ലാം പോലെ ജനറൽ കെയ്‌നും യുദ്ധം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സൈനിക തലത്തിൽ ഇറാനെതിരെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാമെന്നാണ് കെയ്‌നിൻ്റെ അഭിപ്രായം. എങ്ങനെ വിജയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ആ സംഘത്തെ നയിക്കും. എന്നാൽ ഇറാനുമായി യുദ്ധത്തിന് സാധ്യത എന്ന വാർത്ത തികച്ചും തെറ്റാണ്. തീരുമാനം എടുക്കണ്ടേത് ഞാനാണ്. കരാറുമായി മുമ്പോട്ട് പോകനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള ആണവ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അമേരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വൻതോതിൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സന്നാഹമാണ് നിലവിൽ ഇറാന് ചുറ്റുമുള്ളത്. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

IRAN US TENSION DONALD TRUMP WARNED OF IRAN STRIKE RISKS IRAN US CONFLICT
ട്രംപിൻ്റെ പോസ്‌റ്റ് (truthsocial.com)

അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ കടുത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും മേഖലയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളും യുഎസ് കപ്പലുകളും ആക്രമിക്കുമെന്നും ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. അതിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഉൾപ്പടെ അടിയന്തര നിര്‍ദേശവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിലെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഉടൻ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് 2025 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ വിപ്ലവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 1979-ലെ ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കെതിരെ ഇറാൻ സർക്കാർ കടുത്ത നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജനുവരിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ 7,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: എത്രയുംവേഗം കിട്ടുന്ന വിമാനത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര്‍ രാജ്യം വിടണം, ഇറാനില്‍ യുദ്ധ ഭീതി, അടിയന്തര നിര്‍ദേശവുമായി എംബസി

TAGGED:

IRAN US TENSION
DONALD TRUMP
WARNED OF IRAN STRIKE RISKS
IRAN US CONFLICT
TRUMP DENIES OFFICER ON IRAN STRIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.