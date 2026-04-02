'ഇറാനെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് അയക്കും, സൈനിക ശേഷി തകർത്തു'; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഒരു മാസം പിന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി. ഇറാനിൽ ഇതിനോടകം ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചെന്ന് ട്രംപ്. വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (APTN)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 7:08 AM IST

വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ഇറാനിലെ സൈനിക നീക്കം നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് കടന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഒരു മാസം നീണ്ട 'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി'യിലൂടെ ഇറാൻ്റെ നാവിക, വ്യോമ ശേഷികൾ പൂർണമായി തകർത്തതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദ സ്പോൺസർമാർക്ക് എതിരെയാണ് അമേരിക്ക പോരാടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരം

ശത്രുക്കളുടെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്‌ചകളിലായി അതിവേഗത്തിലുള്ളതും നിർണായകവുമായ നേട്ടങ്ങളാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലുണ്ടായത്. ഇറാനിയൻ നാവികസേന ഇല്ലാതായി. വ്യോമസേന തകർന്നു തരിപ്പണമായി.

ഭൂരിഭാഗം ഭീകരനേതാക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശേഷി ഗണ്യമായി കുറച്ചു. ആയുധ ഫാക്ടറികളും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും പൂർണമായി തകർത്തതായും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വളരെ കുറച്ച് ആയുധങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അമേരിക്ക ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയ വിജയമാണ് ഇപ്പോൾ നേടുന്നതെന്നും സൈനികരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക്

2015ലെ ബഹുരാഷ്ട്ര ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് മേഖലയിലെ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ട്രംപ് വാദിച്ചു. പഴയ കരാർ ഇറാനിൽ വൻ ആണവായുധ ശേഖരം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുമായിരുന്നു. തൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അത് സ്വന്തമാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പശ്ചിമേഷ്യയോ ഇസ്രയേലോ ഇന്ന് നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നു. ഭീകരസംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനും അവർ ആണവ ബോംബ് നിർമിക്കുന്നത് തടയാനുമാണ് ഈ ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അമേരിക്കൻ സായുധ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം അസാധാരണമാണ്. സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരണത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത

ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിന് ഇറാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം തുടരും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് വരെ സൈനിക നീക്കം മുന്നോട്ട് പോകും. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്‌ചകളിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനിൽ ഇതിനോടകം ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പഴയ നേതാക്കളെല്ലാം ഇല്ലാതായി. പുതിയ സംഘം മുൻഗാമികളെപ്പോലെ അത്ര തീവ്രവാദികളല്ല.

കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ കൂടി ആക്രമിക്കും. എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതുവരെ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് ചെയ്യാനും തങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആർക്കും അമേരിക്കയെ തടയാനാകില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിലും വരും ആഴ്‌ചകളിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തമായ സൂചന.

Also Read:- അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്; ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വിജയത്തുടക്കം

