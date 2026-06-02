ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ വെറുക്കുന്നു; ലെബനൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ നെതന്യാഹുവിനെ വിമർശിച്ച് ട്രംപ്

ലെബനനിനെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ യുഎസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന ഇറാൻ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവുമായി സംഭാഷണം നടത്തിയത്

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും പ്ലക്കാർഡ് (File Photo AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 4:47 PM IST

വാഷിങ്‌ടൺ: ലെബനനിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തിങ്കളാഴ്‌ച നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്.

ട്രംപ് നെതന്യാഹുവുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ കോപാകുലനായെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമമായ ആക്‌സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ജയിലിൽ പോകുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ വെറുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ഇസ്രയേലിനെയും വെറുക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതായി ആക്‌സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ലെബനനിനെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ യുഎസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന ഇറാൻ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവുമായി ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയത്. ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബെയ്റൂട്ടിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ട്രംപ് നെതന്യാഹുവുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമായെന്ന് ആക്‌സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കോളിന് ശേഷം ബെയ്‌റൂട്ടിലെ ആക്രമണം പിൻവലിക്കാൻ നെതന്യാഹുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നെതന്യാഹു തൻ്റെ സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചു. തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി.

"ലെബനനിലെ ബെയ്റൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് പോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നെതന്യാഹുവുമായി ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൈന്യത്തെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടു. നെതന്യാഹുവിന് നന്ദി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനും അവരുടെ സൈനികർക്കും നേരെ വെടിവയ്ക്കുന്നത് നിർത്താൻ സമ്മതിച്ച ഹിസ്ബുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും ട്രംപ് സംസാരിച്ചതായി ട്രപ് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

"ഹിസ്ബുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും ഞാൻ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇസ്രയേലിനും അവരുടെ സൈനികർക്കും നേരെ വെടിവയ്ക്കുന്നത് നിർത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചു. അതുപോലെ, ഇസ്രയേൽ അവർക്ക് നേരെ വെടിവയ്ക്കുന്നത് നിർത്താൻ സമ്മതിച്ചു. അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം - അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം," ട്രപ് പറഞ്ഞു.

ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ അവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നും ട്രംപ് എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പറയുന്നത് ഉചിതമായ കാര്യമാണ് കാരണം അവർ പോരാളികളേക്കാൾ മികച്ച ചർച്ചക്കാരാണ്," അദ്ദേഹം എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസുമായുള്ള ഒരു ഫോൺ കോളിൽ പറഞ്ഞു.

വെടിനിർത്തൽ കരാൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക ആക്രമണം തുടരുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ 26 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടന്നുകയറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ലെബനനിൽനടത്തിയത്.

