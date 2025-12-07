ETV Bharat / international

കുടിയേറ്റക്കാർക്കായി വാതില്‍ തുറന്നു, അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ നശിപ്പിച്ചു: വിമർശിച്ച് ട്രംപ്

ഷാർലറ്റ് ലൈറ്റ് റെയിലിൽ നടന്ന കുത്ത് കേസിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം.

Donald Trump (Reuters)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്‌ടൺ: ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളെ വിമർശിച്ച് യു എസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കുറ്റവാളികളോടും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരോടും ദയ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ഷാർലറ്റ് ലൈറ്റ് റെയിലിൽ നടന്ന കുത്ത് കേസിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം.

"നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഷാർലറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ്റെ ആക്രമണം. ഷാർലറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും പോലെ നഗരങ്ങളെയും ഓരോന്നായി നശിപ്പിക്കുകയാണ്", സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചു

ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 33 കാരാനായ ഓസ്‌കർ സോളാർസാനോയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൊലപാതകശ്രമം, മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെനിയോഷ കരീം-ഷെമർ ഡോബി എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സോളാർസാനോ മദ്യപിച്ച് കൊണ്ട് റെയിൽവേ കാറിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും ഡോബിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയുമായിരുന്നെന്ന് കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നു.

സോളാർസാനോ നിയമവിരുദ്ധമായി യുഎസിൽ ഉണ്ടെന്നും മുമ്പ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടതാണെന്നും മജിസ്‌ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫയലിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തിങ്കാളാഴ്‌ച കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇയാളെ ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

'ഐറിന സുരട്‌സ്‌കയുടെ മരണം മതിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്. തെരുവുകളിൽ നിന്ന് അക്രമാസക്തരായ കുറ്റവാളികളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണെ'ന്നും സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

23 കാരിയായ യുക്രേനിയൻ അഭയാർഥിയായ ഐറിന സുരട്‌സ്‌കയെ മാരകമായി കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അടുത്തിടെയാണ് നടന്നത്. ഈ കേസിലെ പ്രതിയായ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ ഡെക്കാർലോസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിനും പൊതുഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയതിനും കേസെടുത്തിരുന്നു.

ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബ്ലൂ ലൈൻ ലൈറ്റ് റെയിലിൽ വച്ച് ഐറിനയെ മാരകമായി കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സംഭവം നടന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഷാർലറ്റിൽ മറ്റൊരു അപകടം നടക്കുന്നത്. നിയമപരമായ രേഖകളില്ലാതെ അനധികൃതമായി നോർത്ത് കരോലിനയിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ രേഖകളുള്ള വ്യക്തികളെ പിടികൂടാനായി അടുത്തിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്നും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും ആരുടെയും വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

