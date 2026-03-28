'ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ': 8 യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാനുമായി കരാറിന് തയ്യാറാണെന്ന് മിയാമി ഉച്ചകോടിയിൽ ട്രംപ്. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത നാറ്റോയ്ക്ക് വിമർശനം. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ക്യൂബയെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : March 28, 2026 at 10:34 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ മികച്ച മധ്യസ്ഥനാണ് താനെന്ന അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ച് അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മിയാമിയിൽ സൗദി പിന്തുണയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എഫ്ഐഐ) പ്രയോറിറ്റി ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ മുൻകൈയെടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അർമേനിയയും അസർബൈജാനും, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയും റുവാണ്ടയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ചത് തൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ കംബോഡിയയും തായ്ലൻഡും, ഈജിപ്തും എത്യോപ്യയും, സെർബിയയും കൊസോവോയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനും താൻ ശമനമുണ്ടാക്കി. ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്ന മികച്ച മധ്യസ്ഥനായി തൻ്റെ പാരമ്പര്യം തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ തൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അവസാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം സദസ്സിനെ ഓർമപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നപരിഹാരം
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരാഴ്ചയോളമായി നിലനിന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ ശ്രമഫലമായാണെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. പോരാട്ടത്തിനിടെ ഒമ്പത് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ വെടിവച്ചിട്ടു. യുദ്ധം തുടർന്നാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഓരോ ഇറക്കുമതിക്കും 250 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കരീബിയൻ രാജ്യമായ ക്യൂബയ്ക്കെതിരെയും സാധ്യമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകി. തൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ക്യൂബയാണെന്നും ഉച്ചകോടിയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ്റെ സഹകരണം അനിവാര്യം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് ഇറാനുമായി ഏത് കരാറിനും അമേരിക്ക തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എണ്ണ കയറ്റുമതി സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സമുദ്ര പ്രവേശനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഇതിനായി നിലവിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മികച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഇറാൻ്റെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി. 47 വർഷമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രധാന ശക്തിയാണ് ഇറാൻ. എന്നാൽ എപ്പിക് ഫ്യൂറി എന്ന അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടിക്ക് ശേഷം അവർ ദുർബലരായി. ഇറാന് നേരെ നടന്ന ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിനും സായുധ സേനയ്ക്കും വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മുമ്പ് ഭീതിയുളവാക്കിയിരുന്ന ഇറാൻ ഇന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഇറാനുനേരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളെ യുദ്ധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അതിനെ കേവലം സൈനിക നടപടി എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത്. ഇതിനിടെ ഇറാനുനേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ സഹായിക്കാതിരുന്ന നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻ്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (നാറ്റോ) നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നാറ്റോയെ അമേരിക്ക എക്കാലവും സഹായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നാറ്റോ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ബോംബാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
