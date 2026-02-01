ഇറാന് പകരം ഇന്ത്യ വെനിസ്വേലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങും; അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്
2019 വരെ ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇറാന് മേൽ യുഎസ് വീണ്ടും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.
Published : February 1, 2026 at 2:59 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഇറാന് പകരം ഇന്ത്യ വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എണ്ണ വിതരണത്തിന് പകരമായി ചൈന വെനസ്വേലയ്ക്ക് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ വാങ്ങുമോയെന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
"എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈന ഒരു പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യ വെനിസ്വേലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങും. ഇതിനകം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരാർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇറാനിൽ നിന്നും വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാന ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ. 2019 വരെ ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇറാന് മേൽ യുഎസ് വീണ്ടും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇത് റഷ്യയെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ വിതരണക്കാരിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. ഇതിനുപിന്നാലെ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ യുഎസ് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു, ഈ സമയത്ത് ഇരു നേതാക്കളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യം, കൃഷി, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ-വെനസ്വേല പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "പരസ്പര താത്പ്പര്യമുള്ള വിവിധ പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു നേതാക്കളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചു, ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-വെനസ്വേല പങ്കാളിത്തം
വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും അമേരിക്ക പിടികൂടിയതിനുശേഷം വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് മോദിയുമായി നടത്തുന്ന ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് ഇത്. ചർച്ച നടത്തിയ വിവരം നേതാക്കൾ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരമുള്ള രാജ്യമാണ് വെനസ്വേല. 2025-ൽ ട്രംപ് വെനസ്വേലയ്ക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് ഉപരോധം ശക്തമാക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വെനസ്വേല.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും വെനസ്വേലയും എല്ലായ്പ്പോഴും സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ബഹുമുഖ വേദികളിലും രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു.
