സമാധാനം അകലെ.... ഇസ്‌ലമാബാദിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കി ട്രംപ്

ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിനിടയില്‍ കടുത്ത ആഭ്യന്തര തർക്കവും ആശയക്കുഴപ്പവുമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയത്

Published : April 26, 2026 at 6:54 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുദ്ധത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി. പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫിൻ്റെയും മുതിർന്ന ഉപദേശകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നറുടെയും ഇസ്ലാമാബാദ് യാത്ര യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റദ്ദാക്കി. ഇറാൻ നേതൃത്വത്തിനിടയില്‍ കടുത്ത ആഭ്യന്തര തർക്കവും ആശയക്കുഴപ്പവുമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ഇരുവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം.

ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശത്രുതയ്ക്ക് സമഗ്രമായ പരിഹാരം കാണുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറാനുമായി നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന തൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. "ഇറാനികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന എൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ യാത്ര ഞാൻ ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കി. യാത്രയ്ക്കായി ഒരുപാട് സമയം പാഴാകുന്നു, ഒരുപാട് ജോലികളുമുണ്ട്! കൂടാതെ, അവരുടെ 'നേതൃത്വത്തിനുള്ളിൽ' കടുത്ത ആഭ്യന്തര തർക്കവും ആശയക്കുഴപ്പവുമാണ്. തങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് ചുമതലക്കാരനെന്ന് അവർക്കുപോലും അറിയില്ല," ട്രംപ് തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ്റെ മേൽ ചുമത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. "കൂടാതെ, എല്ലാ കാർഡുകളും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമാണ്, അവരുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല! അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്!!!" ട്രംപിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും മുതിർന്ന ഉപദേശകനും മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്നറും അടങ്ങുന്ന പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയ കാര്യം ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ട്രംപ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം ഫോക്സ് ന്യൂസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ഐഷ ഹസ്‌നി എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ഐഷ ഹസ്‌നി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി നേരിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. "അവർ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എൻ്റെ ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 'ഇല്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ പോകാൻ 18 മണിക്കൂർ വിമാനയാത്ര നടത്തുന്നില്ല. എല്ലാ കാർഡുകളും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം, എന്നാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനി 18 മണിക്കൂർ വിമാനയാത്ര നടത്താൻ പോകുന്നില്ല'," എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

പ്രത്യേക ദൂതൻ വിറ്റ്‌കോഫിനെയും ജാരെഡ് കുഷ്നറെയും വീണ്ടും ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് അയക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് തീരുമാനിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. "ഇറാനികൾക്ക് സംസാരിക്കണം. അവർക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് താൽപ്പര്യം... ഇറാനികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ സ്റ്റീവും ജാരെഡും നാളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും. പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു... വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈയിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കാൻ തയ്യാറാണ്," എന്ന് ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിലെത്തുകയും ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പാകിസ്ഥാൻ നേതൃത്വവുമായുള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകളിലൂടെ യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരത്തിനായി അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പാക് നേതാക്കൾക്ക് കൈമാറിയ ശേഷമാണ് സംഘം മടങ്ങിയത്. തൻ്റെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അരാഗ്ചി ഒമാനും റഷ്യയും സന്ദർശിക്കും.

വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സേനകൾ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഇറാൻ്റെ സുപ്രധാന നിലപാടുകൾ അരാഗ്‌ചി പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സമാധാന കരാര്‍ പരാജയപ്പെടുന്നത് ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസും ഇറാൻ പാർലമെൻ്ററി സ്പീക്കർ എം ബി ഖാലിബാഫും തമ്മിലുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ 21 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നിട്ടും ഒരു വഴിത്തിരിവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

