ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൽ കാനഡ വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ്; ട്രംപിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ലോക നേതാക്കൾ

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ട്രംപ് അധ്യക്ഷനായ 'ബോർഡ് ഓഫ്‌ പീസ്' സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പല പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും സംശയമുണ്ട്.

President Donald Trump speaks during a Board of Peace charter announcement during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്‌ടണ്‍: 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' ആഗോള സമാധാന പദ്ധതിയിലേക്ക് കാനഡയെ ക്ഷണിച്ച തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഗാസയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വെടിനിർത്തൽ നിർത്തിവയ്‌ക്കാനുമായാണ് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത്.

എന്നാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ട്രംപ് അധ്യക്ഷനായ 'ബോർഡ് ഓഫ്‌ പീസ്' സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പല പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും സംശയമുണ്ട്. അതേസമയം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നേതാവ് തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന് തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ യോഗത്തിനിടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ യോഗത്തിന് ശേഷം യുഎസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിസ മുർകോവ്സ്‌കി "നമ്മൾ പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്" എന്ന വാചകം നിരന്തരമായി യോഗത്തിൽ കേട്ടെന്നും സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്കിന് കീഴിലുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡ് പ്രദേശം അമേരിക്കയുടെ അധീനയിലാക്കാനും ട്രംപ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.

ഭരണത്തോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ സമീപനം

2016-ൽ "എനിക്ക് മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ" എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് നോമിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചത്. കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ട്രംപ് രണ്ടാം വട്ടം അമേരിക്കയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതും. ട്രംപ് തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ട്രംപിൻ്റെ മുൻ ഉപദേഷ്‌ടാവ് സ്‌റ്റീവ് ബാനൻ പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പും നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടികളെ എതിർക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള യാതൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസിനെ നേരിടാനായി പുതിയ വഴികൾ തേടുകയാണ് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി. മധ്യശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാർണി വലിയ ശക്തികളുടെ ഉദയം നമ്മൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്നും യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

നാറ്റോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ യുഎസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് നടത്തിയ പരമാർശത്തിനെ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സൈനികരല്ലാത്തവർ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും മറ്റും സൈനികരെ അയച്ചെന്നും ട്രംപിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്‌താവന നടത്തി. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി മരണമടഞ്ഞ 457 ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരേയും പരിക്കേറ്റവരെയും പരാമർശിച്ച സ്റ്റാർമർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർചെയ്‌ത സേവനങ്ങൾ മറക്കില്ലെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

"പ്രതികാര തീരുവകൾ ചുമത്താത്ത യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പോലെ, അനുസരണയോടെ പെരുമാറുകയും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തവർക്ക് ട്രംപിൻ്റെ ബഹുമാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു," വെന്ന് ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റായ സെനറ്റർ ക്രിസ് കൂൺസ്‌ പറഞ്ഞു.

