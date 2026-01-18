ETV Bharat / international

ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് വിഷയത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ഭീഷണി: 8 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

എട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മുതൽ 10% ഇറക്കുമതി നികുതി ഈടാക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

President Donald Trump points after arriving at Palm Beach International Airport on Air Force One, Friday, Jan. 16, 2026, in West Palm Beach, Fla. (AP)
വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് വിഷയത്തില്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച എട്ട് യുറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അധിക താരിഫ് ചുമത്തി യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. എട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മുതൽ 10% ഇറക്കുമതി നികുതി ഈടാക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് വിഷയത്തില്‍ ലോക രാജ്യങ്ങളോട് ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപനം.

തീരുവ, യൂറോപ്പിലെ യുഎസ് പങ്കാളിത്തങ്ങളില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്‌ത്തുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഗ്രീൻലാൻഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കരാറും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ജൂൺ ഒന്ന് മുതല്‍ തീരുവ 25% ആയി ഉയരും. ഡെൻമാർക്കുമായി ഏത് ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കും അമേരിക്ക തയാറാണെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻലാൻഡിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അധിക തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഇത് യുഎസിൻ്റെ "ഗോൾഡൻ ഡോം" മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പ്രധാനമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. റഷ്യയും ചൈനയും ഗ്രീൻലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ഇന്നലെയാണ് പിന്തുണ നല്‍കാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ അധിക തീരുവ നല്‍കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. പിന്നാലെയാണ് എട്ട് യുറോപ്യന്‍ രാജ്യള്‍ക്ക് മേല്‍ 10% തീരവ വര്‍ധിപ്പിച്ചെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിയില്‍ ലോക രാജ്യ നേതാക്കള്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്യൂട്ട് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ട്രംപിൻ്റെ ഗ്രീന്‍ലാൻഡ് വിഷയത്തില്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു.

പ്രതികരിച്ച് യുറോപ്യന്‍ പ്രതനിധികള്‍

അധിക തീരുവയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ലോക നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി. ഈ ആഴ്‌ച വാഷിങ്ടണിൽ ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ട്രംപിൻ്റെ നീക്കം ആശ്ചര്യകരമാണെന്ന് ഡാനിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാർസ് ലോക്കെ റാസ്‌മുസെന്‍ പറഞ്ഞു.

അത്ലാൻ്റിക് സമുദ്ര ബന്ധങ്ങളെ അധിക താരിഫ് ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ മേധാവി അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റയും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ യൂറോപ്പ് അവരുടെ പരമാധികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി തുടരുമെന്നും പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു.

ലഭിച്ച വിരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്‌ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അവിടെ വച്ച് താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളെ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

താരിഫ് കൂട്ടിയാല്‍ എന്തൊക്കം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടും

താരിഫ് ഭീഷണി ട്രംപിനും അമേരിക്കയുടെ നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഇടയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് 1949 മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഖ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും യൂറോപ്പിനെയും വടക്കേ അമേരിക്കയെയും സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രംപ് പലപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളെയും ശത്രുക്കളെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ വ്യാപാര യുദ്ധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഒരൊറ്റ വ്യാപാര മേഖലയായതിനാൽ തിരിച്ചും താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 57,000 ആളുകളുള്ളതും ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ളതുമായ ദ്വീപ് അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് വാശി പിടിക്കുന്നത് തുറന്ന വ്യാപാര യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട്.

