സ്വര്‍ണം മുതല്‍ ഇന്ധന വില വരെ, കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റും, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉടൻ

പ്രവചനാതീതമായ പല മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ആഗോള വിപണിയും സാക്ഷിയാകും. സ്വര്‍ണ വില മുതല്‍ ഇന്ധന വിലയെ വരെ ഇത് ബാധിക്കും. മഞ്ഞുരുകുമ്പോള്‍ പലരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റും.

TRUMP XI MEETING asean summit 2025 global economy gold rate
Chinese President Xi Jinping (R) and US President Donald Trump attend their bilateral meeting on the sidelines of the G20 Summit in Osaka on June 29, 2019 (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
ക്വാലാലംപൂർ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികളാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയും. കാലങ്ങളായി രണ്ട് പാളയത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ശത്രുരാജ്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തെയും പ്രവചനങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും വ്യാപാര കരാറില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് യുദ്ധത്തിനിടെയാണ് ചൈനയും യുഎസും വ്യാപാര കരാറിന് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതോടെ ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത് തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് തീര്‍ച്ച. പ്രവചനാതീതമായ പല മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ആഗോള വിപണിയും സാക്ഷിയാകും. സ്വര്‍ണ വില മുതല്‍ ഇന്ധന വിലയെ വരെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന തര്‍ക്കങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞുരുകുമ്പോള്‍ പലരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റും.

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള താരിഫ് തർക്കങ്ങള്‍ക്ക് അയവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരക്കരാറിന് രൂപരേഖയായെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ പ്രതിനിധിയായ ലിചെങ്ഗാങ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പല തര്‍ക്ക വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്നും ചെങ്ഗാങ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ തൊട്ടരികിലാണെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഭാവിയിൽ ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങിനെ യുഎസിൽ വാഷിങ്ടനിലേക്കോ ഫ്ലോറിഡയിലെ തൻ്റെ സ്വകാര്യവസതിയിലേക്കോ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

ചൈനയ്ക്കു മേൽ യുഎസ് ചുമത്തിയ 100 ശതമാനം തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ യുഎസില്‍ നിന്നുള്ള സോയാബീന്‍ ഇറക്കുമതി ചൈന പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് ആവശ്യമായ അപൂർവ മൂലകങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ബീജിങ് അടുത്തിടെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

100 ശതമാനം തീരുവ ഒഴിവാക്കും, ട്രംപും ഷിജിൻ പിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉടൻ

ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വസ്‌തുക്കൾക്ക് ട്രംപ് 100% അധികതീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുരാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലെ വ്യാപാര ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീണത്. ഇതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ക്വാലാലംപൂരിൽ നടക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസിൻ്റെ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിലാണ് സാധുതയുള്ള വ്യാപാര കരാര്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് അടുത്തയാഴ്‌ചയാണ് ഷി ജിന്‍ പിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്. ഇരുവരുടേയും കൂടിക്കാഴ്‌ച സംബന്ധിച്ച് വൈറ്റ്ഹൗസും സ്ഥിരീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ വിവിരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബര്‍ 30നായിരിക്കും കൂടിക്കാഴ്‌ച.

ആഗോള വിപണി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ശക്‌തികളുടെ ഏതൊരു കരാറും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. ഏഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെയാണ് മലേഷ്യയിലെത്തിയത്.

ട്രംപും ഷിയും ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായണ് ട്രംപ് മലേഷ്യയിലെത്തിയത്. ഷിയുമായി സമഗ്ര ധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വണില്‍ വച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍ വരുന്ന നൂറ് ശതമാനം ചുങ്കം ഒഴിവാക്കാനും കൂടുതല്‍ ചുങ്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തല്‍ നടപടികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ചൈന ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

