ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന് ഒറ്റക്കെട്ട്; ചര്ച്ചകള് നടത്തി യുഎസും ചൈനയും, ട്രംപിൻ്റെ സന്ദര്ശനം പ്രധാന വിഷയം
ഇറാന് വിഷയത്തില് ചര്ച്ചകള് നടത്തി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും. വ്യാപാരം, തായ്വാൻ പ്രശ്നം, ട്രംപിൻ്റെ ചൈന സന്ദര്ശനം എന്നിവ ചര്ച്ചയില് മുഖ്യവിഷയങ്ങളായി.
Published : February 5, 2026 at 11:05 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനെ പൂര്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി യുഎസും ചൈനയും. ഇറാനിലെ സ്ഥിതിഗതികള് താനും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ യുഎസും ചൈനയെയും ലോക രാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചര്ച്ച നടന്നത്.
വ്യാപാരം, തായ്വാൻ പ്രശ്നം, ട്രംപിൻ്റെ ചൈന സന്ദര്ശനം എന്നീ നിർണായക വിഷയങ്ങളില് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില് ചര്ച്ചകള് നടത്തി. "ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രസിഡൻ്റ് ഷിയുമായുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ബന്ധം നിലനിര്ത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസിലാക്കുന്നു" ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും അടുത്ത വർഷം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രധാന ഉച്ചകോടികളെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ചകള് നടത്തിയതായി ചൈനീസ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇരുവർക്കും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എന്നിരുന്നാലും ഏപ്രിലിൽ നടത്താന് പദ്ധതിയിടുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ചൈന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിച്ചില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനില് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തിയതിനെ ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ടെഹ്റാനും തമ്മില് സംഘര്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപും ഷിയും തമ്മില് ഇറാന് വിഷയത്തില് ചർച്ചകള് ചെയ്തത്. അതേസമയം ഇറാന് നേരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വരുത്താൻ ട്രംപ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ മൂന്ന് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുഎസ് ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത് തിരിച്ചടിയായെന്ന് ഇറാനും പറയുന്നു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ്, ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ ആദ്യം തുർക്കിയിലേക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇറാൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റി. ചർച്ചകൾ വിജയിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം "വളരെ സംശയാലുവാണ്"പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് ചൈന. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രാജ്യം ഒറ്റപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 2024ൽ ടെഹ്റാൻ 25 ബില്യൺ ഡോളർ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം നടത്തി. അതിൽ ചൈനയുമായി 32 ബില്യൺ ഡോളറും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളുമായി 28 ബില്യൺ ഡോളറും തുർക്കിയുമായി 17 ബില്യൺ ഡോളറും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ലോക വ്യാപാര സംഘടന പറയുന്നു.
ഡിസംബറിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം തായ്വാനിലേക്ക് 10 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വൻ ആയുധ വിൽപ്പന പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടത്തരം മിസൈലുകൾ, ഹോവിറ്റ്സറുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ ഈ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന ഇപ്പോഴും രോഷാകുലരാണ്. "തായ്വാനെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. തായ്വാനിലേക്കുള്ള ആയുധ വിൽപ്പനയുടെ വിഷയം യുഎസ് വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം" ചൈനീസ് സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
