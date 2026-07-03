മരുന്നുകളുടെ ദൗര്ലഭ്യം; അമേരിക്കയിൽ പുതിയ നിയമത്തിന് തുടക്കം, രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1.1 ബില്യൺ ഡോളർ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം
Published : July 3, 2026 at 6:44 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: മെഡികെയർ രോഗികൾക്ക് കിഴിവുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ആശുപത്രികൾ മാർക്ക്അപ്പ് ഈടാക്കുന്നത് തടയാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഈ നിയമം അടുത്ത വർഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1.1 ബില്യൺ ഡോളർ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
340B പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ രോഗികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാകും. പരിശോധനയ്ക്കോ മരുന്നിനോ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് മടങ്ങുന്ന രോഗികൾക്ക് കുറിപ്പടി മരുന്നുകൾ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആശുപത്രികളെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല കേസുകളിലും ആശുപത്രികൾക്ക് ആ ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു.
വരുന്ന നിയമപ്രകാരം രോഗികളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് എത്ര തുക തിരികെ നൽകാമെന്നതിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ സെൻ്റെർസ് ഫോർ മെഡികെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കെയ്ഡ് സർവീസസ് മാറ്റം വരുത്തും.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും ഒരുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വൈദ്യചികിത്സയിൽ പണം ലാഭിക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എത്രത്തോളം സമ്പാദ്യം അവസാനം യാഥാർഥ്യകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നു. "340B പ്രോഗ്രാമിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ആശുപത്രികളുടെ കഴിവിനെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തും," ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പബ്ലിക് പോളിസി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റിനായുള്ള സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആഷ്ലി തോംസൺ പറഞ്ഞു.
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ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.ഇത് സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. രോഗികൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനായി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ദാതാക്കൾക്ക് അപര്യാപ്തമായ ഫെഡറൽ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമായാണ് 340B പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത് വളരെക്കാലമായി ആശുപത്രികളും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോബിയിംഗ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇരു കക്ഷികളും ആനുകൂല്യം നിലനിർത്തുന്നതിനോ മാറ്റുന്നതിനോ നിയമനിർമ്മാതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സമ്പാദ്യം ഏകദേശം 20 ബില്യൺ ഡോളറാകും, റിലീസിന് മുമ്പ് ആശുപത്രി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട നിയമം പ്രിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ മരുന്നായ ലുപ്രോൺ ഡിപ്പോയ്ക്ക് നിലവിലെ സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദാഹരണം. നിയമത്തിൻ്റെ നയരൂപീകരണ കരടിൽ ഭരണകൂടം നൽകി. 340B പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികൾക്ക് ഏകദേശം $700 ന് ഒരു ഡോസ് ലഭിക്കും, എന്നാൽ അത് നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് ഏകദേശം $4,000 മെഡികെയർ റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റും രോഗിയുടെ പേയ്മെൻ്റിൽ നിന്ന് $1,000 അധികമായി ലഭിക്കും.
നിർദ്ദിഷ് നിയമം അനുസരിച്ച്, ഡിസ്കൗണ്ട് മരുന്ന് പദ്ധതിയിലുള്ള ആശുപത്രികൾക്ക് മെഡികെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ വഴി നൽകാവുന്ന തുക ഏകദേശം 40% കുറയ്ക്കും. നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
2018-ൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ടേമിൽ, ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡികെയർ പേയ്മെൻ്റുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഇതേ തരത്തിലുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 340B ആശുപത്രികൾക്കായി സർക്കാരിന് പ്രത്യേക റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് പ്ലാൻ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി 2022-ൽ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആശുപത്രികൾ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ എത്രമാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതില് 2025 ഏപ്രിലിൽ സർവേ നടത്തിരുന്നു. സർവേയുടെ ഫലം നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, പങ്കെടുക്കുന്ന ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡികെയർ റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് ശരാശരി വിൽപന വിലയിൽ, മൈനസ് 33.4% എന്ന പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തും.
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