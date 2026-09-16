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ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം; കാരണം വെള്ളക്കാരായ ആഫ്രിക്കക്കാർ നേരിടുന്നകടുത്ത വിവേചനം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോട് സർക്കാർ വംശീയമായ വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തൽ നടപടിയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചത്.

US SOUTH AFRICA WHITES DISCRIMINATION AFRIKANER GROUP US PRESIDENT DONALD TRUMP
US President Donald Trump (File/AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 5:26 PM IST

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കേപ്‌ടൗൺ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ വംശീയ വിവേചനം കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആണ് വിസ നിയന്ത്രണ നയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാതെയുള്ള ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കൽ, വംശീയ വിവേചനം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ യാത്രാവിലക്ക് ബാധകം.

ഇത്തരം നടപടികൾ അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ലെന്നും അവ തടയുമെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നടപടികൾ സമാധാനം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, നിയമവാഴ്‌ച എന്നിവയെ നേരിട്ട് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെ വിദേശനയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് ഇവ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്രാവിലക്ക് നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ വെള്ളക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ റമഫോസയുടെ പാർട്ടിയും പാർലമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയുമായ 'ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസി'ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വംശീയ വിവേചന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സർക്കാർ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം ഭരണകൂടം ഉന്നയിച്ച ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റായ വിവരങ്ങളുമാണെന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ചു.

കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വെള്ളക്കാരോട് കടുത്ത വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കമാണിത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തിയ ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ആഫ്രിക്കൻമാർ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മുൻകാല വർണ്ണവിവേചന വ്യവസ്ഥയുടെ (അപ്പാർത്തീഡ്) പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു ഇവർ.

62 ദശലക്ഷം വരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം 4.5 ദശലക്ഷം വെള്ളക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള വെള്ളക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഷ്‌ടപരിഹാരമില്ലാതെ സ്വകാര്യ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിയമം, കറുത്ത വർഗക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംവരണമായ 'അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ' നയങ്ങൾ, വെള്ളക്കാരായ കർഷകർക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനീതികളാണെന്ന് യുഎസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കും അമേരിക്കയ്ക്കുമെതിരായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്ത് അമേരിക്ക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ മറ്റ് പല ഉപരോധങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ഈ വർഷം നടന്ന 'ജി-20' യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിലക്കിയിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ എച്ച്ഐവി ചികിത്സാ പദ്ധതിക്കുള്ള സഹായം ഘട്ടംഘട്ടമായി വെട്ടിക്കുറച്ചതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് അടിസ്ഥാനരഹിതമായി അവകാശപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻമാർക്കും മറ്റ് വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കുമായി അമേരിക്ക ഒരു അഭയാർത്ഥി പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തങ്ങളുടെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തതിനാലാണ് ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ അവകാശവാദം. 'ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്ന നടപടികളുടെ ആദ്യ പടി മാത്രമാണ് ഈ വിസ നിയന്ത്രണ നയമെന്ന്,' മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ വിസ നിയന്ത്രണ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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TAGGED:

US SOUTH AFRICA
WHITES DISCRIMINATION
AFRIKANER GROUP
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TRUMP HITS NEW SANCTIONS

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