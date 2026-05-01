ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം; ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസ് അനുമതി ഒഴിവാക്കൽ
ഇന്നലെ സെനറ്റിന് മുമ്പാകെ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണകൂടം പുതിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : May 1, 2026 at 8:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം. ഈ പുതിയ നിലപാടിലൂടെ, ഇറാനിലെ തുടർ സൈനിക നടപടികൾക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതി തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 1973 ലെ യുദ്ധാധികാര പ്രമേയം മറികടക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
വ്യാഴാഴ്ച സെനറ്റിന് മുമ്പാകെ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണകൂടം പുതിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ യുദ്ധം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സെനറ്റിൽ വിശദീകരിച്ചു.
1973 ലെ യുദ്ധാധികാര നിയമപ്രകാരം 60 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സൈനിക നടപടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, യുദ്ധം നിർത്തിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ വാദം.
നിയന്ത്രണം തുടർന്ന് ഇറാൻ
ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിച്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അവസാനിച്ചതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ സൈന്യവും ഇറാനും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിൽ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാനായി അമേരിക്കൻ നാവികസേനയും ശക്തമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈ നീക്കങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യാപാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സൈനികാധികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുദ്ധാധികാര പ്രമേയമനുസരിച്ച്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങാനോ പ്രതിരോധ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സമയപരിധി 30 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാനും ഭരണകൂടത്തിന് നിയമം അനുമതി നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ടെഹ്റാനെതിരായ താത്കാലിക നടപടികളെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പോലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണ്. 60 ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിർണായകമാകും.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതി നിർബന്ധം
കോൺഗ്രസ് അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനിലെ സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായാണ് മെയ്ൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ സൂസൻ കോളിൻസ് വ്യാഴാഴ്ച വോട്ട് ചെയ്തത്. സമയപരിധി എന്നത് വെറുമൊരു നിർദേശമല്ല, അതൊരു കർശനമായ ആവശ്യകതയാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിൽ ഇനിയും സൈനിക നടപടികൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള രൂപരേഖയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സെനറ്റർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് 60 ദിവസത്തെ സമയപരിധി താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് സെനറ്റ് സായുധ സേനാ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹെഗ്സെത്ത് ആവർത്തിച്ചു.
പൊതുസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ദേശീയ സുരക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ബ്രണ്ണൻ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അഭിഭാഷകയും യുദ്ധാധികാര വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധയുമായ കാതറിൻ യോൻ എബ്രൈറ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളി. 1973 ലെ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് നടന്ന നിയമപരമായ കളികളുടെ വലിയൊരു തുടർച്ചയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
യുദ്ധാധികാര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഘടനയിലോ നിയമത്തിലോ 60 ദിവസത്തെ സമയപരിധി താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയുംവിധം യാതൊന്നും തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാതറിൻ വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരും തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സൈനിക നടപടികൾ യുദ്ധാധികാര പ്രമേയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്ന് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇറാനിലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ യുദ്ധം അത്തരം ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനിർമാതാക്കൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും കാതറിൻ യോൻ എബ്രൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ എത്രനാൾ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് സൈനിക നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകും എന്നതാണ് നിലവിൽ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Also Read: യുഎസ് ഉപരോധം ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായത്തെയും ഞെരുക്കുന്നു, ഉത്പാദനം ചുരുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിദഗ്ധര്