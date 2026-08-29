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ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൈനികരെ പിരിച്ചുവിടണം; സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ സായുധ സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുറത്തിറക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവാണിത്

US SUPREME COURT TRANSGENDER SERVICE MEMBERS DONALD TRUMP DEFENSE DEPARTMENT
DONALD TRUMP (ANI)
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By ANI

Published : August 29, 2026 at 8:18 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സൈനികരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സൈനികർക്ക് അനുകൂലമായുള്ള കീഴ്‌ക്കോടതികളുടെ വിലക്ക് നീക്കി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ സൈന്യത്തിൽ തുടരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൈനികരെ പിരിച്ചുവിടാനാണ് നീക്കം. ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി കീഴ്‌ക്കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ അടിയന്തര അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ സായുധ സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുറത്തിറക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവാണിത്. സൈനിക ആവശ്യകതയേക്കാൾ മുൻവിധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ നയമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കീഴ്‌ക്കോടതികൾ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ തടഞ്ഞത്.

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്വത്വം സൈനിക അച്ചടക്കത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഈ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കി. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം 4,200 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൈനികർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഇവരിൽ പലരും പിന്നീട് സ്വമേധയാ ജോലി രാജിവച്ചു. മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ നേരിടുകയാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിയമപോരാട്ടം കടുക്കുന്നു

സൈനിക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗത്തിന് വിശാലമായ അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് വാദിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കേസിൽ പൂർണ്ണമായ വിചാരണ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അന്തിമ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവച്ച സൈനികരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത നഷ്ട‌ം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സൈന്യത്തിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുമെന്നും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

ആർമി റിസർവ് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് നിക്കോളാസ് ടാൽബോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 28 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൈനികരുടെ സംഘമാണ് ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ വിലക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ സർക്യൂട്ടിലെ യുഎസ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽസ് സൈനികർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തോടുള്ള മുൻവിധിയാണ് നയത്തിന് പിന്നിലെന്നായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ വിധി. എന്നാൽ, സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും സജ്ജീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കോടതികൾ മാനിക്കണമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഡി. ജോൺ സോവർ വ്യാഴാഴ്ച സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ വാദിച്ചു.

ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര അപേക്ഷ തള്ളണമെന്നും ജനുവരിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സൈനികരുടെ അഭിഭാഷകർ വെള്ളിയാഴ്ച മറുപടി നൽകി. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു വിധിയിൽ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ താത്കാലികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക ഭൂരിപക്ഷം ഭരണകൂടത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

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ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന ടേമിൽ കേസ് പൂർണ്ണമായ അവലോകനത്തിനായി പരിഗണിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജിമാർ ഈ മാസം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ട്രംപിൻ്റെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൈനിക വിലക്കിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത തന്നെ ഈ വിധിയിലൂടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും.

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TAGGED:

US SUPREME COURT
TRANSGENDER SERVICE MEMBERS
DONALD TRUMP
DEFENSE DEPARTMENT
DISCHARGE TRANSGENDER SOLDIERS

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