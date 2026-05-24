പശ്ചിമേഷ്യൻ മണ്ണിലെ തീ അണയുമോ; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്ന് ട്രംപ്
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽലൂടെ ട്രംപിൻ്റ പ്രഖ്യാപനം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയ സമാധാന ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.ആണവ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലെ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് എസ്മായിൽ ബഗായ് വ്യക്തമാക്കി
Published : May 24, 2026 at 10:54 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അവസാനമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ധാരണയായി കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലുമായും മേഖലയിലെ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
"കരാറിൻ്റെ അവസാന ഘട്ട ചർച്ചകളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്, ഇത് ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും," കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' (Truth Social) വഴി കുറിച്ചു. സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ), ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായും പ്രത്യേകമായി ഇസ്രയേലുമായും താൻ സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനെ "സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ധാരണാപത്രം" (Memorandum of Understanding pertaining to PEACE) എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ഇത് അന്തിമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇറാനെതിരെ പുതിയ ഘട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. അതേസമയം, ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചോ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ ചർച്ചകളിൽ പരാമർശമില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇറാൻ നിലപാട്.
പാകിസ്ഥാൻ ഇടപെടൽ നിർണായകം
പാകിസ്ഥാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിവുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരത്തെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിനോട് (AP) പറഞ്ഞത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലേക്ക് അമേരിക്കയും ഇറാനും അടുക്കുകയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ, "അവസാന നിമിഷത്തെ തർക്കങ്ങൾ" ഈ ശ്രമങ്ങളെ തകിടം മറിച്ചേക്കാമെന്ന് രഹസ്യ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കരാർ ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് മുൻപും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മാസത്തെ ചർച്ചകളും കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചവിഷയം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ എണ്ണ വാതക ഗതാഗത പാതകളിൽ ഒന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഈ കടലിടുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ലോക വ്യാപാരത്തിനും എണ്ണ വിപണിക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും. അമേരിക്ക ഇറാൻ്റെ തുറമുഖ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന നിർദേശവും ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആണവ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലില്ല
ആണവ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലെ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് എസ്മായിൽ ബഗായ് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകൾ പ്രധാനമായും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആണവ പദ്ധതി, സമ്പുഷ്ട യൂറേനിയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. അതേസമയം, ഇറാനെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ടെഹ്റാൻ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുക എന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇറാൻ, ആണവ വിഷയങ്ങളിലെ കൂടുതൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ അടുത്ത 30 മുതൽ 60 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്ന കാര്യവും ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാണ്. അതേസമയം ഞായറാഴ്ചയോടെ തൻ്റെ ഉപദേശകരുമായി ചർച്ച നടത്തി കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയും കരാർ ഒപ്പിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇറാന് മേൽ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിക്കുമെന്നും മറ്റൊരു രാജ്യവും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഇറാൻ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ?
പശ്ചിമേഷ്യയെ മാസങ്ങളായി അസ്ഥിരമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറുപടികളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പുതിയ പ്രഖ്യാപനവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളും സമാധാന സാധ്യതകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കൽ, യുദ്ധ അവസാനിപ്പിക്കൽ, ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകൽ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ധാരണയായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദിശ മാറാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ തിരിച്ചടിച്ചു. ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും പൂർണമായും ശാന്തമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചർച്ചകൾ വിജയിച്ചാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയ സമാധാന ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
