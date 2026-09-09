ബ്രിട്ടനെ പിടിച്ചുലച്ച് വ്യോമയാന പ്രതിസന്ധി: ആയിരത്തിലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രികർ നരകയാതനയിൽ!
വിമാന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായതോടെ യുകെയിലുടനീളം 1,000-ത്തിലധികം വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്
Published : September 9, 2026 at 9:23 AM IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (എ.ടി.സി) സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം കനത്ത യാത്രാ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. വിമാന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായതോടെ യുകെയിലുടനീളം 1,000-ത്തിലധികം വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇതോടെ, ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവള ടെർമിനലുകളിലും റൺവേകളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കുള്ളിലുമായി മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലൈറ്റ്റഡാര്24 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ബ്രിട്ടനിലെ നാഷണൽ എയർ ട്രാഫിക് സർവീസസ് (NATS) വൈകുന്നേരത്തോടെ സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഹീത്രൂ, ഗാറ്റ്വിക്, മാഞ്ചസ്റ്റർ, ബർമിംഗ്ഹാം തുടങ്ങി യുകെയിലെ പതിനഞ്ചിലധികം പ്രമുഖ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ വിമാനങ്ങളുടെ വൻ ക്യൂ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. തകരാർ മാറിയെങ്കിലും, വിമാനങ്ങളും ജീവനക്കാരും പലയിടങ്ങളിലായത് കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും സർവീസുകൾ വൈകാനും റദ്ദാക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
All told, 1300 flights were canceled to/from airports in the UK on Tuesday.— Flightradar24 (@flightradar24) September 9, 2026
177 flights have been canceled so far on Wednesday, nearly all at London-Heathrow. pic.twitter.com/LWdZcDp36i
"അൽകാട്രാസ് തടവറ പോലെ": യാത്രികരുടെ കനത്ത അമർഷം
അയർലൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന റയാൻഎയർ വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം റൺവേയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ശേഷമാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയ വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് ജോസി ഡൊണോഗ് എന്ന യാത്രിക പ്രതികരിച്ചു. "ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക എന്നത് അൽകാട്രാസ് (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ദ്വീപ് ജയിൽ) തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്." യാത്രിക പങ്കുവച്ചു.
ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വിമാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും, തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ രാത്രിയിലെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ വരവ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കി. ഹീത്രൂവിൽ നിന്ന് ബാൾട്ടിമോറിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരെ നാല് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്.
ഈ സമയമത്രയും വിമാന ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നൽകി എങ്കിലും, വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്ക് ലഗേജ് ക്ലെയിം കൗണ്ടറുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്നും ലഗേജിനായി ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കാനുമാണ് അധികൃതർ നൽകിയ മറുപടി.
വൻ തുകയുടെ നഷ്ടവുമായി വിമാനക്കമ്പനികൾ
ഈ ആഗോള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പരാജയം യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള വ്യോമഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചതായി ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈനായ ഈസിജെറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന് മാത്രം നൂറിലധികം വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. തങ്ങളുടെ 65,000-ത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് ബാധിച്ചതായും 50-ലധികം ഷെഡ്യൂൾഡ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായും റയാൻഎയർ അറിയിച്ചു.
തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും വിമാനങ്ങളും ജീവനക്കാരും പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയതെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് വിമാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സമയം അതാത് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ലണ്ടൻ സ്റ്റാൻസ്റ്റഡ്, സിറ്റി വിമാനത്താവള അധികൃതർ യാത്രികർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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