ട്രംപിൻ്റെ പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നാലെ വിവാദം; രാജിവച്ച് ബിബിസി ഡയറക്ടർ ജനറലും വാർത്താ സിഇഒയും
ബിബിസി പനോരമ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലാണ് കൃത്രിമം കാണിച്ചത്. ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്ത രീതി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്.
Published : November 10, 2025 at 2:02 PM IST
ലണ്ടൻ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ബിബിസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടിം ഡേവിയും വാർത്താ സിഇഒ ഡെബോറ ടർണസും രാജിവച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ ഹിൽ കലാപത്തെ ട്രംപ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവിധം ബിബിസി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജി.
അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തീരുമാനും പൂർണമായും തൻ്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഡേവി ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. “മൊത്തത്തിൽ ബിബിസി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു. ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുന്നു,
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നാശനഷ്ടം വരുന്ന ഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബിബിസി ന്യൂസ് ആൻഡ് കറൻ്റ് അഫേഴ്സ് സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തവും എൻ്റെ കൂടെയാണ്,” കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിബിസി ന്യൂസ് പക്ഷപാതപരമാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിബിസി പനോരമ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലാണ് കൃത്രിമം കാണിച്ചത്. ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്ത രീതി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ട്രംപ് അനുകൂലികള് വെട്ടിക്കുറച്ച് മറ്റു ചില ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്തിൽ പ്രസംഗ എഡിറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെയ്ലി ടെലിഗ്രാഫ് വാർത്തയുടെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചു. ഈ അഴിമതിക്കാരായ 'പത്രപ്രവർത്തകരെ' തുറന്നുകാട്ടിയതിന് പത്രത്തിന് നന്ദി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സത്യസന്ധരല്ലാത്ത ആളുകളാണിവരെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ബിബിസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടിം ഡേവിയും വാർത്താ സിഇഒ ഡെബോറ ടർണസും രാജിവച്ചത്.
ബിബിസിയ്ക്ക് എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ
ട്രംപ് എഡിറ്റിനൊപ്പം, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബിബിസിയുടെ കവറേജിനെക്കുറിച്ചും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബിബിസിയുടെ കവറേജിനെച്ചൊല്ലി എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ മാത്രം അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് വിമര്ശനം. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗാസയെക്കുറിച്ച് ബിബിസി പുറത്തിറക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററിയും വിവാദമായിരുന്നു.
ഏകദേശം 103 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് ബിബിസി. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തില് മോദിക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയും മുമ്പ് വിവാദത്തിലായിരുന്നു. നിരവധി ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വിനോദ, സ്പോർട്സ് പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മിക്കപ്പോഴും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സ്ഥാപനം വിധേയമാകാറുണ്ട്.
ALSO READ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ തീവ്രവാദി, ഇന്ന് അതിഥി; നാളെ ട്രംപ്- സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിക്കാഴ്ച