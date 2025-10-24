പാക്- അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സംഘര്ഷം;തക്കാളിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 600 രൂപ, വെളുത്തുള്ളിക്ക് 400, കുതിച്ചുയര്ന്ന് പച്ചക്കറി വില
പാകിസ്ഥാന് - അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് അതിര്ത്തി അടച്ചതോടെയാണ് വില വര്ധനവ് ഉണ്ടായത്.
October 24, 2025
കാബൂള്: പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് കുതിച്ചുയര്ന്ന് തക്കാളി വില. അതിര്ത്തി അടച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് വില റെക്കോര്ഡിലെത്തിയത്. ഒരു കിലോ പാകിസ്ഥാന് തക്കാളിക്ക് 600 രൂപയാണ് വില (പാകിസ്ഥാന് രൂപ).
തക്കാളിക്ക് സാധാരണവിലയേക്കാള് 400 രൂപ കൂടുതലാണ്. 50- 100 വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന തക്കാളിക്കാണ് ഇപ്പോള് വില വര്ധിച്ചത്. 550-600 രൂപവരെയാണ് ഇപ്പോള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബര് 11 മുതല് പാകിസ്ഥാന് - അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അതിര്ത്തി സംഘര്ഷങ്ങള് രൂക്ഷമായതോടെ തോര്ഖാം, ചാമന് തുടങ്ങിയ പാതകള് അടച്ചിട്ടതോടെയാണിത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയില് പ്രത്യേകിച്ച് തക്കാളി, മുന്തിരി, കാപ്സിക്കം, ആപ്പിള് എന്നിവയുടെ വില ഇരട്ടിയായത്.
2,600 കിലമീറ്ററാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിര്ത്തി. സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് എല്ലാ അതിര്ത്തികളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഘര്ഷം ആരംഭിച്ചതോടെ വ്യാപാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസപ്പെട്ടതായി കാബൂളിലെ പാക്- അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ചേംബര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മേധാവി റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഇരു രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഏകദേശം 10 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 2.3 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ വാര്ഷിക വ്യാപരത്തില് ഭൂരിഭാഗവും പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്,ധാതുക്കള്, മരുന്നുകള്, ഗോതമ്പ്, അരി, പഞ്ചസാര, മാംസം, പാലുത്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയാണ്.
തക്കാളി, പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയർന്നു
പാകിസ്ഥാനിൽ ദൈനംദിന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ പ്രധാന ഘടകമായ തക്കാളിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 400 മുതല് 600 രൂപ വരെയാണ് ഉയര്ന്നത്. അഫ്ഗാനില് നിന്നുള്ള ആപ്പിളിന്റെ വിലയും ഗണ്യമായി വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസേന 30 ട്രക്ക് തക്കാളി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോള് 15-20 ട്രക്കുകളില് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് എത്തുന്നത്.
പ്രധാന അതിര്ത്തികളൊക്കെ അടച്ചതോടെ തക്കാളി, ആപ്പിള് , മുന്തിരി എന്നീ സാധാനങ്ങയളുമായി വന്ന 5,000 ട്രക്കുകള് കുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഖൈബര്, പഖ്തൂണ്ഖ്വ, ബലൂചിസ്ഥാന്, സിന്ധ് എന്നിവിടങ്ങളില് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവുമുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് വിള നാശവും സംഭവിച്ചു.
വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 400 രൂപയിലെത്തി. ഇഞ്ചിയുടെ വില 750 രൂപയായി. ഉള്ളിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 120 രൂപയും പയറിൻ്റെ വില കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയുമാണ്. കാപ്സിക്കത്തിന്റെ വില കിലോയ്ക്ക് 300 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം. വെള്ളരിക്ക കിലോയ്ക്ക് 150 രൂപയ്ക്കും നാടൻ ചുവന്ന കാരറ്റിന് 200 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്. നാടൻ നാരങ്ങയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 300 രൂപയും, മുമ്പ് സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്ന മല്ലിയിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുലയ്ക്ക് 50 രൂപയുമാണ് വില എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് നടപടിയെടുക്കാന് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാല് താലിബാന് ഈ ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഖത്തറും തുര്ക്കിയും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകൾ ഒക്ടോബർ 25 ന് ഇസ്താംബൂളിൽ നടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
