ടിപ്പുവിൻ്റെ പിസ്‌റ്റളും മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ചിത്രവും ലണ്ടനില്‍ ലേലം ചെയ്‌തു; ലേലം പിടിച്ചത് കോടികള്‍ക്ക്

മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്‌ബറിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പുരാതനമായ ഖുറാനും മറ്റ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പെയിൻ്റിംഗുകളും ലേലത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു.

Published : November 2, 2025 at 7:30 PM IST

ലണ്ടൻ: പുതിയ ലേല റെക്കോഡുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ വളരെയധികം ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ലണ്ടനിലെ സോത്ത്ബീസിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര വസ്‌തുക്കളുടെ ലേലം. ബുധനാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 29) 'ആർട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ' സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര വസ്‌തുക്കളുടെ ലേലത്തിലാണ് കോടികളുടെ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. നൂറ്റിപ്പതിനാറ് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് (1166879000.00 രൂപ) ലേലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന് വേണ്ടി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച വെള്ളിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ജോഡി പിസ്‌റ്റളാണ് ലേലത്തില്‍ പോയ ഒരു വസ്‌തു. പന്ത്രണ്ട് കോടി എൺപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയ്ക്കാ‌ണ് (12,83,41840 രൂപ) ഇത് ഒരു കലക്‌ടർ സ്വന്തമാക്കിയത്. മറ്റൊന്ന് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സിഖ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഷൻ സിംഗാണ്. മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ഒരു ചന്തയിലൂടെ ഘോഷയാത്രയായി പോകുന്നതാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സിഖ് കലയിൽ ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച ഈ ചിത്രം ഒരു സ്ഥാപനം പതിനൊന്ന് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയ്‌ക്ക് (11,11,58,464 രൂപ) സ്വന്തമാക്കി.

ഘോഷയാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലം

മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ ലാഹോറിലെ ചന്തയിലൂടെ ആനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൊട്ടാര പരിവാരവും ചൗരിയും ചാത്രവാഹകരും ഉണ്ട്. ഇതിന് മുൻപിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഷേർ സിംഗിനെയും ഒരു ദേവദാസിയേയും വഹിച്ച കുതിര വലിക്കുന്ന വണ്ടി. അതിലുപരി സിംഗിൻ്റെ ആത്മീയ, രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്‌ടാക്കളായ ഭായ് റാം സിംഗും രാജാ ഗുലാബ് സിംഗും രാജാവിനെ പിൻതുടരുന്നു.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സന്യാസിമാരും തെരുവ് കലാകാരന്മാരും മഹാരാജാവിനെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരകൗശല വിദഗ്‌ധരുടെയും പട്ടം നിർമാതാക്കളുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ഒരു നിരയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയുടെ കരുത്ത്

ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 1799 മെയ് മാസത്തിൽ ഈസ്‌റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉപരോധിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പക്കൽ ഈ പിസ്‌റ്റളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ മൈസൂർ ഭരണാധികാരി കൊല്ലപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ കൊള്ളയടിച്ച് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്‌തു എന്ന് ചരിത്രപരാമർശമുണ്ട്.

കണ്ണാടി രൂപത്തിലുള്ള നിർമിതിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിസ്‌റ്റളുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഇവയിൽ ഒന്നിന് ഇടതുവശത്തും മറ്റൊന്നിന് വലതുവശത്തും പൂട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പിസ്‌റ്റളുകൾ ടിപ്പുവിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലും ജനങ്ങളെ നയിക്കുമ്പോഴും ഒരു അലങ്കാരമായി ഇവ കൊണ്ടു നടന്നു എന്നും ചരിത്രം പറയുന്നതായി കാറ്റലോഗ് എൻട്രിയിൽ പറയുന്നു.

പിസ്‌റ്റളുകൾക്ക് പുറമേ ടിപ്പു സുൽത്താനു വേണ്ടി നിർമിച്ച വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലിൻ്റ്‌ലോക്ക് ബ്ലണ്ടർബസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്‌മർ തോക്ക് ആറുകോടി അറുപത്താറ് ലക്ഷത്തിന് (6,66,87134 രൂപ) വിറ്റു. ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്‌ബറിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നുള്ള ഖുറാൻ്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയിലൂടെയാണ് ലേലം ആരംഭിച്ചത്. അപൂർവമായ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ രചനയാണിത്. 15 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന ലേലത്തിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കോടി ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്‌ക്ക് (1,7,710,670 രൂപ) ഖുറാൻ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു.

225 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏഴുകോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം (7,11,320,943 രൂപ) വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ, ഒരേ കുടുംബത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 52 ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ പെയിൻ്റിംഗുകൾ അടങ്ങിയ ആൽബങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടവും ലേലത്തിലെ ഇന്ത്യൻ വസ്‌തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുഗൾ ജേഡ് 'കുതിരത്തല' കൊണ്ടുള്ള കഠാരയും കത്രികയും നാൽപ്പത്തേഴ് കോടികടന്നു. (47,421,96247 ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പർവത തടാകത്തിൽ ആനകൾ ഉല്ലസിക്കുന്ന പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പെയിൻ്റിംഗ് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപക്കും (16,310,299 രൂപ) വിറ്റു പോയി.

