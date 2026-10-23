ടിബറ്റിനെ നടുക്കി വീണ്ടും പ്രകൃതിദുരന്തം; അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 16 മരണം
കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിബറ്റിനെ നടുക്കി വീണ്ടും പ്രകൃതിദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
Published : October 23, 2026 at 7:28 AM IST
ബെയ്ജിങ്: വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ചൈനയിലെ ടിബറ്റിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 16 പേർ മരിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഏഴ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ 32 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ തകരുകയും ചെയ്തു. വടക്കൻ നഗരമായ നാഗ്ചുവിലാണ് ഭൂചലനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിബറ്റിനെ നടുക്കി വീണ്ടും പ്രകൃതിദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂമിക്കടിയിൽ 173 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ടിബറ്റൻ തലസ്ഥാനമായ ലാസയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം.
രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ദുരന്തസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥയും തകർന്ന റോഡുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി താത്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊടുംതണുപ്പും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും ദുരിതബാധിതരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ
സമീപകാലത്തായി ടിബറ്റിൽ തുടർച്ചയായ ഭൂചലനങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് 14 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ അഞ്ച് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് 2025 ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടായ 6.8 തീവ്രതയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ 120ൽ അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈന എർത്ത്ക്വേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സെന്ററാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മുന്നറിയിപ്പുകളും
ക്വിങ്ഹായ്-ടിബറ്റ് പീഠഭൂമിയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന താപനിലയും ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾ പൊരുതുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഭൂചലനം ഈ മേഖലയുടെ ദുർബലാവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത്.
പ്രളയത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം
ഓഗസ്റ്റ് 26ന് നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്ക് സമീപമുണ്ടായ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തിൽ വീടുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒലിച്ചുപോകുകയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് അന്ന് കാണാതായത്.
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നേപ്പാളിൽ മാത്രം 1455 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 5285 പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തു. തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും അധികൃതർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ ഭവനരഹിതരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഏകദേശം അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് നേപ്പാൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിർത്തിയുടെ ടിബറ്റൻ ഭാഗത്ത് 43 മരണങ്ങളാണ് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 500ൽ അധികം ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 260 വിദേശ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 558 പേരെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിമിതമായതിനാൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണമായ വ്യാപ്തി സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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