ETV Bharat / international

ലെബനനില്‍ യുദ്ധ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടത്തി, മൂന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഹിസ്‌ബുള്ളയ്‌ക്ക് ചാരപ്രവര്‍ത്തി ചെയ്‌തെന്ന് ആരോപണം

ലെബനനില്‍ യുദ്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അൽ-മനാർ ടിവിയുടെ ലേഖകനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ലെബനനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയർന്നു.

ISRAELI AIRSTRIKE IN LEBANON JOURNALISTS KILLED IN IRAN WAR JOURNALIST KILLED ISRAELI AIRSTRIKE JOURNALIST KILLED IN LEBANON
south Lebanon (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെയ്‌റൂട്ട്: ദക്ഷിണ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലായ അൽ-മനാർ ടിവി ലേഖകൻ അലി ഷോയിബ്, അൽ-മായാദീൻ ടിവി റിപ്പോർട്ടർ ഫാത്തിമ ഫ്‌ടൗണി, അൽ-മായാദീൻ ടിവി വീഡിയോ ജേണലിസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്‌ച ലെബനനില്‍ യുദ്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് മൂവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട അലി ഷുഐബ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആരോപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെ നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോർത്തി നൽകിയിരുന്നതായും സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ദക്ഷിണ ലെബനനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന അലി ഷുഐബ് തികഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അൽ-മനാർ ടിവി പ്രതികരിച്ചു.

Hezbollah's al-Manar TV correspondent Ali Shoeib (AP)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയും ഇസ്രായേലി സൈനികർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും എതിരെ പ്രകോപനം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും സൈന്യം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന് തെളിവുകളൊന്നും ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടര്‍ ഫാത്തിമ ഫ്ടൗണിയും വീഡിയോ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് മുഹമ്മദും സഹോദരങ്ങളാണ്. ബെയ്‌റൂട്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള പാൻ-അറബ് അൽ-മായാദീൻ ടിവിയിലാണ് ഇരുവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് അവർ ഒരു തത്സമയ റിപ്പോർട്ട് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

burned safety gear (AP)

മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ ലെബനൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ഔൺ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അൽ-മനാർ ടിവിയുടെ ആസ്ഥാനത്തും ആക്രമണം

മാർച്ച് 2ന് ആരംഭിച്ച ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലെബനനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ അഞ്ചായി ഉയർന്നു. മാർച്ച് 2 ന് നടന്ന അവസാന ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുള്ള യുദ്ധം വ്യോമസേന ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സിവിലിയൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി. അതിൽ അൽ-മനാർ ടിവിയുടെ ആസ്ഥാനവും ഗ്രൂപ്പിൻ്റ അൽ-നൂർ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൻട്രൽ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ അൽ-മനാർ ടിവിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളുടെ തലവൻ മുഹമ്മദ് ഷെറിയും ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശനിയാഴ്‌ച ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മാത്രം 47 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 112 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ബെയ്‌റൂട്ടിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 2 മുതൽ 1,189 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി റാകൻ നസ്രെദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്‌ച ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പാരാമെഡിക്കുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇതോടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 51 ആയി ഉയർന്നു. തെക്കൻ ലെബനനിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒമ്പത് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.