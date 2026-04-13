ശത്രുക്കൾ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്നു; യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു
തെക്കന് ലെബനന് സന്ദര്ശിച്ച് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി. ഇറാനെയും അവരുടെ തിന്മകളെയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ പോരാട്ടമെന്ന് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു.
By ANI
Published : April 13, 2026 at 7:50 AM IST
ടെൽ അവീവ്: യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴും അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുകയാണെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. തെക്കൻ ലെബനൻ സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതുവരെ തുടരുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ്, ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സമീർ, വടക്കൻ കമാൻഡ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ റാഫി മിലോ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഏപ്രിൽ 12നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തെക്കൻ ലെബനനിൽ എത്തിയത്. ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഐഡിഎഫ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിലും അദ്ദേഹം പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടെ ഗലീലി ഡിവിഷൻ കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യുവാൽ ഗെസുമായി നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡിവിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് യുവാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത സംഘം ഒപ്പമുള്ളത് സൈന്യത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയുടെ മുഖച്ഛായ മാറും
ലെബനനിലെ സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധം തുടരുകയാണെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ലെബനനിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ ഇസ്രയേൽ സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ഇസ്രയേലിന് കഴിഞ്ഞു. ശത്രുരാജ്യമായ ഇറാനെയും അവരുടെ പിന്തുണയുള്ള ഭീകരസംഘടനകളെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ഇനിയും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിലവിൽ ശത്രുക്കൾ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുകയാണ്. സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സൈന്യത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. റിസർവ് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ സേവനമാണ് രാജ്യത്തിനായി ചെയ്യുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സായുധ സംഘങ്ങളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായുള്ള ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിലപാട്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തെക്കൻ ലെബനനിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ ചേർന്നത്. ലെബനനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരരുടെ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വിജയകരമാണെന്ന് സൈന്യം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഈ നീക്കങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമർദങ്ങൾക്കിടയിലും സൈനിക നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം.
