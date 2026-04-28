ETV Bharat / international

യുഎഇ ഒപെക് വിടുന്നു, ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്, കാരണമിത്...

യുഎഇയുടെ ഒപെക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുന്നു. എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ യുഎഇക്ക് സാധിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം ശക്തമാകും. ഇത് എണ്ണവില കുറയാനും പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും..

Representative Image (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 8:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ ഒപെക്കിൽ (OPEC) നിന്നും ഒപെക് പ്ലസിൽ (OPEC+) നിന്നും പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ച വാർത്ത ആഗോള തലത്തില്‍ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 1 മുതൽ ഈ പിന്മാറ്റം നിലവിൽ വരുമെന്ന് യുഎഇ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. 60 വർഷത്തോളം നീണ്ട അംഗത്വത്തിന് ശേഷമാണ് യുഎഇ ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുഎഇ ഒപെക് വിട്ടത്? എന്താണ് ആഗോളതലത്തില്‍ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍? ഇന്ത്യയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും? എല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം

OPEC എന്നാൽ എന്ത്?

ലോക വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയും വിപണിയുടെ സ്ഥിരതയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തർ സർക്കാർ സംഘടനയാണ് പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടന (OPEC).

ലക്ഷ്യം

ഉൽപ്പാദകർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എണ്ണ വിപണിയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഒപെക്കിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

എന്താണ് ഒപെക് പ്ലസ് (OPEC+) സഖ്യം?

2016 മുതൽ, ഒപെക് ഇതര എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളായ 10 രാജ്യങ്ങളുമായി (പ്രധാനമായും റഷ്യ) ചേർന്ന് ഒപെക് പ്ലസ് എന്ന വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു. ഈ സഖ്യം ആഗോള എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 40-45% നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിലയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.അംഗത്വംനിലവിൽ അംഗത്വത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ചരിത്രപരമായി 13-ഓ അതിലധികമോ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തി.

സജീവ അംഗങ്ങൾ (12): അൾജീരിയ, കോംഗോ, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ, ഗാബോൺ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, ലിബിയ, നൈജീരിയ, സൗദി അറേബ്യ (യഥാർത്ഥ നേതാവ്), യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, വെനിസ്വേല.

ഒപെക് എങ്ങനെയാണ് ആഗോള എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?

ഉൽപ്പാദന ക്വാട്ടകൾ നിശ്ചയിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണം നിയന്ത്രിച്ചാണ് ഒപെക് പ്രധാനമായും വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വില കൂട്ടാനോ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കാനും, വില കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാനും അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ എണ്ണ ശേഖരത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു 'കാർട്ടൽ' ആയാണ് ഒപെക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് യുഎഇ ഒപെക് വിട്ടത്?

യുഎഇ തങ്ങളുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒപെക്കിൻ്റെ കർശനമായ ഉൽപ്പാദന പരിധി തങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയെ അന്യായമായി തടയുന്നു എന്ന് യുഎഇ ദീർഘകാലമായി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ വിമർശനവും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്ന "ദീർഘകാല തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ" ഭാഗമായാണ് ഈ പിന്മാറ്റമെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഒപെക്കിലെ പ്രധാന ശക്തിയായ സൗദി അറേബ്യയുമായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി യുഎഇക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പത്തികവും പ്രാദേശികവുമായ ആധിപത്യത്തിനായുള്ള ഈ മത്സരമാണ് ഒടുവിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ എത്തിയത്. ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങളും യുഎഇയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും യുഎഇ ഉന്നയിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഊർജ്ജാവശ്യം വർധിക്കുമെന്ന് യുഎഇ കണക്കാക്കുന്നു. ഒപെക്കിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ഉൽപ്പാദനം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യുഎഇക്ക് ലഭിക്കും

ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഒപെക്കിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറയും

ഒപെക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമാണ് യുഎഇ. യുഎഇ പുറത്തുപോകുന്നതോടെ എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒപെക്കിൻ്റെ ശേഷി ഗണ്യമായി കുറയും. മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും യുഎഇയുടെ വഴി പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എണ്ണവിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ

യുഎഇ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപണിയിൽ എണ്ണയുടെ ലഭ്യത കൂടും. ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ വിലയെ അസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തും.

അമേരിക്കയുടെ നേട്ടം

ഒപെക് വില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് യുഎഇയുടെ ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു വിജയമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

കോളടിച്ചത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്

  1. എണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത: ഒപെക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതയാകുന്നതോടെ യുഎഇ തങ്ങളുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിപണിയിൽ എണ്ണയുടെ ലഭ്യത വർധിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയാൻ കാരണമാകും. ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ വില കുറയുന്നത് രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറയാനും അതുവഴി പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.
  2. ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും വിതരണവും: ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ എണ്ണ വിതരണക്കാരാണ് യുഎഇ. ഒപെക്കിൻ്റെ കടുത്ത നിയമങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎഇയുമായി നേരിട്ട് ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇത് എളുപ്പമാക്കും. കൂടുതൽ എണ്ണ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും.
  3. തന്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം: ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിൽ നിലവിൽ തന്നെയുളള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (CEPA) എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും. രൂപയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇത് ആക്കം കൂട്ടും. ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കാതെ എണ്ണ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
  4. വെല്ലുവിളികൾ : യുഎഇയുടെ പിന്മാറ്റം ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ വലിയ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും എണ്ണ വിതരണത്തിന് തടസ്സമായാൽ അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ വില കുറഞ്ഞാലും എണ്ണ എത്തിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകും.
  5. യുഎസ് ബന്ധവും സ്വാധീനവും: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമ്മർദ്ദവും ഈ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്കയും യുഎഇയുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ഈ പുതിയ മാറ്റം ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്ത്രപരമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

യുഎഇക്ക് മുൻപ് ഒപെക് വിട്ട രാജ്യങ്ങൾ

അംഗോള (ജനുവരി 2024): ഉൽപ്പാദന ലക്ഷ്യങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള കടുത്ത തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 16 വർഷത്തെ അംഗത്വം അംഗോള അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒപെക് നിർദ്ദേശിച്ച ഉൽപ്പാദന നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെ നിക്ഷേപത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് അംഗോള വാദിച്ചു. സംഘടനയിൽ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഗുണമൊന്നുമില്ലെന്ന് അംഗോളൻ എണ്ണമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു.

ഇക്വഡോർ (ജനുവരി 2020): വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടതിനാലാണ് ഇക്വഡോർ സംഘടന വിട്ടത്. ബജറ്റ് കമ്മി നികത്താൻ ഒപെക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പണം കണ്ടെത്താനും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഖത്തർ (ജനുവരി 2019): ഒപെക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പിന്മാറ്റങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (LNG) കയറ്റുമതിക്കാരായ ഖത്തർ, എണ്ണയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഔദ്യോഗികമായി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖത്തറിന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഈ നീക്കത്തെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

TAGGED:

UAE OPEC EXIT INDIA IMPACT
INDIAN ECONOMY UAE OPEC
CHEAPER CRUDE OIL
INDIA UAE RELATION
UAE QUIT OPEC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.