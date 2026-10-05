വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ കാൾ ഡൈസറോത്ത്, പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോര്ജ് നാഗെൽ എന്നീ അമേരിക്കന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക്; അംഗീകാരം ഓപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് കണ്ടെത്തലിന്
ജീവനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലെ വ്യക്തിഗത നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന 'ഓപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ്' (Optogenetics) എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ അംഗീകാരം.
Published : October 5, 2026 at 3:20 PM IST
സ്റ്റോക്ക് ഹോം: മസ്തിഷ്ക രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത വിപ്ലവത്തിന് ഈ വര്ഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ഡൈസറോത്ത്, ജർമ്മൻ ഗവേഷകരായ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ്ജ് നാഗെൽ എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം പങ്കിടുന്നത്. മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കാലങ്ങളായുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നുതന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം.
ജീവനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങൾ ഓർമ്മകളെയും വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും എപ്രകാരമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ്. ഏകകോശ പായലിൽ (Alga) നിന്ന് 'ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ' (Channelrhodopsin) എന്ന സവിശേഷ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെത്തിയ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ്ജ് നാഗെൽ എന്നിവരും, ഈ പ്രോട്ടീനെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രകാശനിയന്ത്രിത സ്വിച്ചായി മാറ്റിയെടുത്ത കാൾ ഡീസറോത്തുമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. മസ്തിഷ്ക പഠനങ്ങളിൽ പുതിയൊരു യുഗത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട ഗവേഷകരാണ് ഇവർ എന്ന് നൊബേൽ സമിതി വിലയിരുത്തി.
മസ്തിഷ്കം വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നത് കാലങ്ങളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത വലിയൊരു നിഗൂഢതയായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗവേഷകർ തലച്ചോറിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അന്നുണ്ടായിരുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ കാരണവും ഫലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്നത്തെ ചിത്രം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളും അജ്ഞാതമായ കാര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രാഥമിക രൂപരേഖ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സിന്റെ വരവോടെ ഈ സ്ഥിതി പൂർണമായും മാറുകയാണ്.
ഒരിക്കൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം സാധിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ മസ്തിഷ്ക മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അപാരമായ സാധ്യതകളാണ് ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് തുറന്നുനൽകുന്നതെന്ന് ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ നൊബേൽ സമിതി ചെയർമാൻ പെർ സ്വെനിംഗ്സൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
'ക്ലാമിഡോമോനാസ്' എന്ന ഏകകോശ പായൽ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നീന്തിത്തുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന പീറ്റർ ഹെഗെമാന്റെ കൗതുകകരമായ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ മഹത്തായ കണ്ടെത്തലിൻറെ തുടക്കം. രണ്ടായിരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹെഗെമാനും ജോർജ്ജ് നാഗെലും ചേർന്ന് കോശ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ' എന്ന പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെത്തി. നീല വെളിച്ചം പതിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീനിലൂടെ ഒരു ചാനൽ തുറക്കുകയും, ചാർജുള്ള അയോണുകൾ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴുകി ഒരു വൈദ്യുത സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏത് കോശത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്ഥാപിച്ചാലും ആ കോശങ്ങൾ പ്രകാശത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നവയായി മാറുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് കാൾ ഡീസറോത്ത് ചാനൽ റോഡോപ്സിന്റെ ജീൻ എലികളുടെ നാഡീകോശങ്ങളിലേക്ക് വിജയകരമായി കടത്തിവിട്ടു. നീല വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ച് നാഡീകോശങ്ങളിൽ സിഗ്നലുകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 2005-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ശേഷം, വെറും രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവനുള്ള എലികളുടെ തലച്ചോറിലും ഈ പ്രകാശനിയന്ത്രിത സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഡീസറോത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ച് നാഡീ സിഗ്നലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ രീതി ഇന്ന് ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷണ രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂറോളജിക്കൽ, സൈക്യാട്രിക് തകരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട ഓർമ്മകൾ, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് വഴി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി തിരികെ നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ ഗവേഷകർ ഇന്ന് ഈ രീതി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ ധാരണകളെ ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് അടിമുടി തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതകളിലൊന്നായ തലച്ചോറിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തന രീതികൾ അനാവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിനംപ്രതി പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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