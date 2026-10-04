ആരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ..? എന്താണ് 'ഡെഡ്ഹെഡിംഗ്' സംവിധാനം; ഭയാനകരമായ നിമിഷങ്ങള് പങ്കുവച്ച് യാത്രക്കാരൻ
വൻ വിമാന ദുരന്തം ഒഴിവായതിന് പിന്നാലെ ഹീറോയായത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ആ ജീവനക്കാർ കൂടിയാണ്.
Published : October 4, 2026 at 8:40 AM IST
ജെറുസലേം: വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആ നിഗൂഢ പൈലറ്റുമാർ ആരാണ്? വൻ വിമാന ദുരന്തം ഒഴിവായതിന് പിന്നാലെ ഹീറോയായത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. 182 യാത്രക്കാരുമായി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് കുത്തനെ പതിച്ചപ്പോൾ, അത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ആ ജീവനക്കാർ, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരായ മറ്റ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് ഹീറോയാണ്. ഇവരുടെ ആരുടെയും പേരുവിവരങ്ങള് അധികൃതർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം.
എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷവും ഇവരുടെയാരുടെയും പേരുവിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിടാത്തതും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന, ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ എന്നാണ് ഫ്ലൈദുബായ് അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനക്കമ്പനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
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എന്നാൽ, വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ 'അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇവരുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിച്ചു. ഇതുവരെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ആ നായകന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വിവരണം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്നാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഡാനിയൽ ഷ്ളിച്ചർ പറഞ്ഞു.
"എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലും അധികമായി രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. എന്നാൽ ദുബായിലേക്ക് വിമാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അധിക പൈലറ്റുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 'ഡെഡ്ഹെഡിംഗ്' (deadheading) എന്നാണ് ഈ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
കോക്ക്പിറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കിയ യാത്രക്കാർ നിലവിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് പേരും പ്രതികരിച്ചത്. കോ-പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും എല്ലായിടത്തും രക്തം ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റന് കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിച്ചു,'' ഡാനിയൽ ഷ്ളിച്ചർ തുടർന്നു.
ഒരു യാത്രക്കാരൻ കോ-പൈലറ്റിനെ പിടികൂടി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടുകയും മറ്റുള്ളവർ അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, യാത്രക്കാരായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ചാടിക്കടന്ന് കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ അക്രമിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടിയാണ് അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. എന്നിട്ട് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും യാത്രക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത പൈലറ്റ് കോക്ക്പിറ്റ് അടച്ചു. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ തന്നെ ഷ്ളിച്ചറിനും ആ രണ്ട് പേരും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യം ഇടപെട്ട ആൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർഥ നായകനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ അദ്ദേഹം സാഹചര്യം കൃത്യമായി മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. ആ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നായകന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടും നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയതിന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു.
"വിമാനം സുരക്ഷിതമാക്കിയ ശേഷം അവർ ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു ആശയവിനിമയവും നടത്തിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അതെന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു," എന്നും ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റിനുശേഷം, സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നും പൈലറ്റുമാർ അറിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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