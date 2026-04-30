യുഎസ് ഉപരോധം ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായത്തെയും ഞെരുക്കുന്നു, ഉത്പാദനം ചുരുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍

ചില എണ്ണ കിണറുകളില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദനം കുറയ്‌ക്കാനോ നിര്‍ത്താനോ അടുത്ത രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളില്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായേക്കാമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

IMPACTS OF US BLOCKADE IRANS OIL INDUSTRY AFTER BLOCKADE ANALYSIS OF IRAN OIL INDUSTRY IRAN OIL INDUSTRY
representative image (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 3:14 PM IST

ദുബായ്: ലോകത്തെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഞെരുക്കുമ്പോള്‍, ഇറാന്‍റെ സ്വന്തം എണ്ണ വ്യവസായം അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്താൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍. ഖനനം ചെയ്‌ത എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ മാര്‍ഗമില്ലാതെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ചില എണ്ണക്കിണറുകളില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദനം കുറയ്‌ക്കാനോ നിര്‍ത്താനോ അടുത്ത രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളില്‍ ഇറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായേക്കാമെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

അടുത്തിടെ ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായം തകര്‍ക്കുമെന്നതില്‍ ഉറച്ച് നിന്നിരുന്നു. സ്ഥിതി അത്ര ഗുരുതരമല്ലെന്നും പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് ട്രംപ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ എണ്ണക്കിണറില്‍ നിന്ന് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പൂർണമായ അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇറാൻ ഇതിനകം തന്നെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശകലന വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഇറാൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് മേലുള്ള ഉപരോധം യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് ശക്തമാക്കുന്നതോടെ സമ്മർദ്ദം വർധിക്കാനിടയുണ്ട്.

impacts of US Blockade Irans Oil Industry after blockade analysis of iran oil industry iran oil industry
REPRESENTATIVE IMAGE (AP)

ഉത്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ മാന്ദ്യം ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഉദ്‌വമനവും ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലകളും നിരീക്ഷിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ കെയ്‌റോസിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് അനലിസ്റ്റുമായ അന്റോയിൻ ഹാൾഫ് പറഞ്ഞു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഇറാൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി ടെർമിനലായ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ സംഭരണം പതിവുപോലെ വേഗത്തിൽ നിറയുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഖാർഗ് ദ്വീപിന് ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കറുകളിലാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ എണ്ണയുടെ ഒരു ഭാഗം സംഭരിക്കുന്നതെന്ന് ഹാൽഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉൽപ്പാദനം കുറച്ചതിനുശേഷവും, രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ എണ്ണ ഉൽപാദനം സംഭരിക്കാൻ ഇറാന് മതിയായ ശേഷി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ചരക്ക് വിപണികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ കെപ്ലർ പറഞ്ഞു. വരുമാന ആഘാതം പരിമിതമാണെങ്കിലും, പ്രവർത്തന പരിമിതികൾ ഞെരുക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് കെപ്ലറിലെ വിശകലന വിദഗ്‌ധനായ ഹോമയൂൺ ഫലാക്ഷഹി എഴുതി. അതേസമയം ഏകദേശം മൂന്ന് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇറാൻ്റെ സംഭരണ ​​ശേഷി തീർന്നുപോകുമെന്ന് മറ്റൊരു എണ്ണ വിശകലന സ്ഥാപനമായ വുഡ് മക്കെൻസി പറഞ്ഞു. ഉപരോധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ അനിവാര്യമാകുമെന്ന് വുഡ് മക്കെൻസിയിലെ അലക്‌സാണ്ടർ അരമാൻ പറഞ്ഞു.

impacts of US Blockade Irans Oil Industry after blockade analysis of iran oil industry iran oil industry
REPRESENTATIVE IMAGE (AP)

ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ സംഭരണികൾക്ക് ദീർഘകാല നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പഴയ പാടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1908-ൽ ആദ്യമായി എണ്ണയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ നിമിഷം മുതൽ, ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായം മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വിപ്ലവകാലത്ത്, എണ്ണ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഉൽപാദനം പ്രതിദിനം 6 ദശലക്ഷം ബാരലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 ദശലക്ഷമായി കുറച്ചു.ഇതോടെ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായം ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കാനായില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു.

ട്രംപ് ആദ്യമായി അധികാരത്തിലേറിയപ്പോഴും ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായത്തില്‍ പരമാവധി സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപരോധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കടലിൽ ടാങ്കറുകളിൽ എണ്ണ സംഭരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ഇറാൻ സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വരുമാനം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ഇറാന് യുഎസുമായി ഒരു ആണവ കരാറിലെത്താൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇറാന്‍ തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാൻ ഒരു തകർച്ചയുടെ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്‌ച അവകാശപ്പെട്ടു." യുഎസ് ഉപരോധം കാരണം ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വ്യവസായം ഉൽപ്പാദനം നിർത്തലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പമ്പിങ് ഉടൻ തന്നെ തകരും. ഇറാനിൽ അടുത്തതായി ഗ്യാസോലിൻ ഷോർട്ടേജുകൾ!”ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് എക്‌സില്‍ എഴുതി. ഇറാനിൽ ഗ്യാസോലിൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇറാൻ പരോക്ഷമായി ചില സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

